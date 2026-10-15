Проф. Мариела Генева-Попова припадна в съдебната зала по време на заседание за източването на НЗОК

Проф. Мариела Генева-Попова, която е подсъдима по дело за източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), припадна по време на съдебно заседание в Апелативния съд. Наложи се да бъде извикан екип на Спешна помощ.

Инцидентът станал, докато магистратите разглеждали мярката ѝ за неотклонение. Лекарката внезапно се почувствала зле и се свлякла, а съдебните охранители успели да я задържат, за да предотвратят падането ѝ на земята.

След като ѝ помогнали да седне, тя заявила, че ѝ се е завило свят.

Напрежение в съдебната зала преди припадъка

Малко преди инцидента проф. Генева-Попова заявила пред съда, че в Клиниката по ревматология са били извършвани нарушения и виновните за тях трябва да понесат отговорност.

Съдия Милена Рангелова я попитала дали изключва себе си от кръга на нарушителите.

Непосредствено след този въпрос лекарката припаднала.

Заради случилото се съдебното заседание било прекъснато. На място пристигнал медицински екип, който започнал преглед на обвиняемата.