Проф. Мариела Генева подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

Проф. Мариела Генева-Попова е подала оставка като декан на Медицинския факултет, докато се намира в ареста. От Медицинския университет в Пловдив са потвърдили пред „24 часа“, че оставката е приета незабавно.

Попова беше задържана миналия понеделник по разследване за предполагаемо източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според обвинението нарушенията са извършвани в качеството ѝ на ръководител на Клиниката по ревматология.

В сряда Окръжният съд в Пловдив постанови тя да остане в ареста. По време на заседанието лекарката заяви, че ще се оттегли от ръководството на клиниката. Освобождаването ѝ от деканския пост обаче не можеше да стане по обичайния административен ред, тъй като длъжността е изборна. Междувременно за временно ръководещ факултета беше определен проф. Павел Тимонов.

Шестима са с обвинения

По случая първоначално бяха задържани 10 души, като прокуратурата повдигна обвинения на шестима. За трима от тях беше поискано постоянно задържане, но един беше освободен, след като здравословното му състояние се влоши.

Към момента в ареста остава проф. Генева-Попова. Нейният зет Адриан Белов е на свобода срещу парична гаранция от 10 000 евро.

Според прокуратурата в клиниката са били изписвани пациенти, преди да са се възстановили напълно, за да бъдат настанявани нови. По данни на обвинението за осъществяването на схемата е използвана кръв от здрави лекари и санитари.

Разследващите твърдят, че чрез фиктивните хоспитализации от Здравната каса са били източени над 3 млн. евро. Обстоятелствата по случая предстои да бъдат установени в хода на съдебното производство.