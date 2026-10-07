Деканът на Медицинския факултет в Пловдив направи пълни самопризнания по делото за източване на НЗОК

Началникът на Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Св. Георги" и декан на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив Мариела Генева-Попова е направила пълни самопризнания и е потвърдила обвиненията на прокуратурата, съобщи bTV.

Това стана ясно от думите на наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието на Окръжния съд в Пловдив.

Заедно с Генева-Попова пред съда се яви и Андриан Белов, който работи като счетоводител в нейния частен медицински център. Прокуратурата настоява двамата да останат за постоянно в ареста.

Третият обвиняем, 82-годишен лекар от клиниката, е получил сериозен здравословен проблем и е освободен с мярка "подписка".

ТАРАЛЕЖ припоня, че при полицейската акция в болницата на 5 октомври бяха задържани общо 10 души. Впоследствие на шестима бяха повдигнати обвинения във връзка с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации в Клиниката по ревматология.

Генева-Попова, Белов и 82-годишният лекар бяха задържани за срок до 72 часа, а останалите трима обвиняеми бяха освободени срещу парични гаранции.

По данни на разследващите по схемата са били неправомерно получени около 3 млн. евро от НЗОК.

Разследването по случая продължава.