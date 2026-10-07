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Демерджиев за болница "Св. Георги": Само фиктивното лечение на 15 пациенти струва 7500 евро на ден

Демерджиев за болница "Св. Георги": Само фиктивното лечение на 15 пациенти струва 7500 евро на ден
Снимка: БТА

За м.г. бюджетът за ТЕЛК е бил 1,5 млрд. евро, каза той

При случая в Клиниката по рехабилитация в пловдивската болница "Св. Георги" са поставяни под риск живота и здравето на български граждани. 15 от пациентите, които са се водили на стационар в болницата, не са били физически там. Само тези 15 пациенти струват 7500 евро на ден на държавата. Тази нерегламентирана практика е била в сила дълги години. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет по повод акцията на Икономическа полиция в болницата в Пловдив.

Реалните вреди със сигурност са за милиони, каза министърът. Той цитира думите на здравния министър, че са открити лекарства с изтекъл срок на годност и каза, че такива неща не бива да се допускат. 

По думите му имат готовност с ДАНС, НЗОК и полицията да продължат да работят по подобни случаи.

Той предупреди, че в цели области в България получаването на свидетелство за ТЕЛК се е "превърнало в професия". Има източване от НОИ, каза вътрешният министър.

За м.г. бюджетът за ТЕЛК за хора с увреждания е 1,5 млрд. евро, заяви министърът. "Голяма част от бюджета са източвани по този начин - чрез фалшиво издаване на ТЕЛК или чрез издаването им на хора, които нямат съответните заболявания. Това води до злепоставяне на хората, които имат нужда от този ресурс, до увреждане на държавния бюджет и до създаване на привилегировано положение на хора, които нямат това право", допълни Демерджиев.

Това е само началото на кампания, която се провежда последователно. Той уточни, че има замесени не само медицински лица, но и хора, които са координирали тези дейности.

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