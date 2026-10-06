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Цяла нощ е продължил разпитът на медици след акцията в болница „Св. Георги“ в Пловдив

Цяла нощ е продължил разпитът на медици след акцията в болница „Св. Георги“ в Пловдив
БТА

Разпитани са били 12 души

Цяла нощ са разпитвали задържаните медици след вчерашната полицейска акция в болница „Свети Георги“ в Пловдив, предава БТВ.

Над 12 часа е продължило изземването на документи и материали от лечебното заведение.

Разпитани са били 12 души, а част от тях са освободени по-късно през нощта.

Вчера полиция и прокуратура влязоха в най-голямата болница в Пловдив, както и в два медицински центъра. Операцията е част от разследване за предполагаема схема за неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса.

Разследването е свързано с данни за фиктивни хоспитализации и отчитане на медицински дейности, които според проверяващите може да не са били извършвани по начина, по който са били представяни пред Здравната каса.

По време на акцията са иззети документи, които се очаква да бъдат анализирани от разследващите. Предстои да се установи дали има данни за извършени нарушения, какъв е размерът на евентуално неправомерно получените средства и има ли конкретни лица, които могат да бъдат привлечени към наказателна отговорност.

До момента няма официална информация за повдигнати обвинения.

Очаква се днес здравният министър и прокуратурата да дадат повече подробности за операцията, причините за нея и резултатите от извършените действия. 

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