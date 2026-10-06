Новини
Търси
Подкаст
Общество

Експерт по медицинско право за акцията в болница „Св. Георги“: Трябва да се докаже кой и как е участвал в схемата

Експерт по медицинско право за акцията в болница „Св. Георги“: Трябва да се докаже кой и как е участвал в схемата
Pixabay

Подобна схема трудно би могла да бъде осъществена единствено от началник на клиника или отделение, посочи експертът

Трябва да се докаже кой и как е участвал в схемата за предполагаемото източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ „Св. Георги“Това посочи пред БТВ експертът по медицинско право Мария Петрова.

По думите ѝ, ако действително става въпрос за фиктивни хоспитализации, механизмът може да включва различни практики – от отчитане на пациент, който изобщо не е бил в болницата, до оформяне на документи за хоспитализация при извършен само преглед или изследване.

Това, което обществото нарича източване на здравната каса, по смисъла на наказателното право е документна измама, защото някой съставя или ползва документ с невярно съдържание, за да набави на себе си или на болницата някаква облага“, обясни Петрова.

Според нея подобна схема трудно би могла да бъде осъществена единствено от началник на клиника или отделение.

Петрова посочи и друг възможен механизъм – пациентът действително да е посетил лечебното заведение, но вместо за хоспитализация да е дошъл за рутинен преглед или изследване. Впоследствие обаче по документи да бъде отчетен като хоспитализиран, за да получи болницата средства за дейност, която не е извършена.

По думите ѝ съществува и практика на свръхдиагностициране, при която на пациент се поставя диагноза или се назначава лечение, от които той реално не се нуждае, за да бъде отчетена по-скъпа клинична пътека.

Тя постави въпроси и за периода, в който се предполага, че са извършвани нарушенията – около четири години.

Според Петрова, ако действително се разследва толкова продължителен период, трябва да бъдат събрани достатъчно доказателства и да бъдат проверени действията на всички лица, имащи отношение към схемата.

 

Още по темата

Продължава акцията на полицията в Пловдив заради сигнал за източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“

Продължава акцията на полицията в Пловдив заради сигнал за източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“

УМБАЛ „Св. Георги": Нямаме информация за предмета на извършваните проверки в болницата

УМБАЛ „Св. Георги": Нямаме информация за предмета на извършваните проверки в болницата

10 задържани при акция в УМБАЛ „Св. Георги“, сред тях е декан на Медицинския факултет

10 задържани при акция в УМБАЛ „Св. Георги“, сред тях е декан на Медицинския факултет

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Водещи

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 7 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 9 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 19 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 32 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 46 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 55 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час