Експерт по медицинско право за акцията в болница „Св. Георги“: Трябва да се докаже кой и как е участвал в схемата

Трябва да се докаже кой и как е участвал в схемата за предполагаемото източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ „Св. Георги“. Това посочи пред БТВ експертът по медицинско право Мария Петрова.

По думите ѝ, ако действително става въпрос за фиктивни хоспитализации, механизмът може да включва различни практики – от отчитане на пациент, който изобщо не е бил в болницата, до оформяне на документи за хоспитализация при извършен само преглед или изследване.

„Това, което обществото нарича източване на здравната каса, по смисъла на наказателното право е документна измама, защото някой съставя или ползва документ с невярно съдържание, за да набави на себе си или на болницата някаква облага“, обясни Петрова.

Според нея подобна схема трудно би могла да бъде осъществена единствено от началник на клиника или отделение.

Петрова посочи и друг възможен механизъм – пациентът действително да е посетил лечебното заведение, но вместо за хоспитализация да е дошъл за рутинен преглед или изследване. Впоследствие обаче по документи да бъде отчетен като хоспитализиран, за да получи болницата средства за дейност, която не е извършена.

По думите ѝ съществува и практика на свръхдиагностициране, при която на пациент се поставя диагноза или се назначава лечение, от които той реално не се нуждае, за да бъде отчетена по-скъпа клинична пътека.

Тя постави въпроси и за периода, в който се предполага, че са извършвани нарушенията – около четири години.

Според Петрова, ако действително се разследва толкова продължителен период, трябва да бъдат събрани достатъчно доказателства и да бъдат проверени действията на всички лица, имащи отношение към схемата.