Разследват фиктивни хоспитализации за 12 млн. евро в УМБАЛ "Св. Георги"

Под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив се води разследване за участие в организирана престъпна група, свързана с неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез фиктивни хоспитализации в УМБАЛ "Св. Георги". Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христова на съвместен брифинг на прокуратурата, МВР и Министерството на здравеопазването.

По случая са извършени 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Проверени са две клиники и два медицински центъра.

Задържани са 10 души - шестима лекари и четири медицински сестри. Шестима са привлечени към наказателна отговорност, като трима от тях са задържани за срок до 72 часа.

"Извършени са изземвания и претърсвания в две клиники и два медицински центъра в Пловдив и Карлово. Към наказателна отговорност са привлечени шест лица. Като за срок до 72 часа са задържани три лица", каза Ваня Христова.

Разследването е започнало преди няколко месеца след получен сигнал за множество хоспитализации в клиника към УМБАЛ "Св. Георги". Според прокуратурата анализът на документацията и проведените разпити са показали значителен обем отчетена медицинска дейност.

"Резултатите, които чухте по действията на разследването, са в следствие на проведено разследване, което се води от няколко месеца, касаещо получен сигнал за множество хоспитализации в клиника към УМБАЛ „Св. Георги“. Вследствие на това е генерирана огромна сума пари, осигурени от бюджета на НЗОК. След анализ и разпити установихме, че за период от три години Здравната каса е изплатила сумата от около 12 млн. евро. Отчетените клинични пътеки за този период са 24 000 при база с 40 легла", каза зам.-окръжният прокурор Димитър Пехливанов.

Според данните на прокуратурата за три години са отчетени 24 000 клинични пътеки при клиника с база от 40 легла.

Пехливанов посочи, че при разследването са установени случаи, при които част от лицата, записани като хоспитализирани, изобщо не са посещавали клиниката или са били там единствено за вземане на кръв.

Той определи установените практики като изключително лоши и даде пример със случаи, при които вместо пациентите кръв са давали санитари или лекари. По думите му са установени и случаи, при които пациенти не са били задържани в лечебното заведение повече от два дни, за да бъде отчетена съответната клинична пътека.

"Изключително лоши практики установихме - като това санитари или лекари да дават кръв вместо пациенти. Да се прави така, че пациентът да не се задържа повече от два дена само и само да се вземе пътеката", коментира той.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около отчетените хоспитализации и начина, по който са били усвоявани средствата от бюджета на НЗОК.

На брифинга участват министърът на здравеопазването Катя Ивкова, окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христова, заместник-окръжният прокурор Димитър Пехливанов, директорът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов и началникът на отдел "Противодействие на икономическата престъпност" към ОД на МВР - Пловдив комисар Георги Машонов.