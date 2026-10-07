Разследват схема за милиони в УМБАЛ „Св. Георги“: Подменяни кръвни проби и отчитани фиктивни хоспитализации

Нови данни излязоха около разследването за предполагаемо източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Според разследващите злоупотребите са извършвани в продължение на три години, а щетите се оценяват на около 3 млн. евро.

Шестима души са обвинени за участие в престъпна група – петима лекари и един помагач. Сред тях е началникът на Клиниката по ревматология проф. Мариела Генева. По информация на bTV прокуратурата ще поиска постоянното ѝ задържане, както и най-тежката мярка за неотклонение за още двама медици.

Според разследващите схемата е действала от 2021 г. Сред проверяваните практики е подмяна на кръвни проби. Има данни, че при пациенти с лоши медицински показатели е използвана кръв от други хора с добри резултати. Целта според разследващите била пациентът да бъде изписан, леглото да се освободи и да бъде приет следващ човек. Твърди се, че кръв е вземана и от медицински сестри и санитари.

Проверяват се и случаи, при които пациенти са оставали в лечебното заведение за кратко, след което са били изписвани, за да се освободи място и да бъдат отчитани нови клинични пътеки.

Разследващите са установили и медицински център, от който са издадени около 5000 направления за хоспитализация в Клиниката по ревматология. Според прокуратурата част от тях може да са генерирани неправомерно чрез въвеждане на данни за фиктивни прегледи, след което пациентите са били насочвани към болницата.

Данните на разследващите показват и значителни разлики във възнагражденията на лекарите. Твърди се, че медик, който не е участвал във фиктивни хоспитализации, е получавал около 1500 евро, докато заплатите на предполагаеми участници в схемата са достигали между 6000 и 7000 евро.

По случая проверка започва и Изпълнителната агенция по лекарствата. Ще се изяснява за кои пациенти са предписвани определени медикаменти, дали действително са били използвани за тях и какво се е случвало с неизползваните количества.

По време на акцията е постъпил сигнал за възможна подобна схема и в Клиниката по нефрология. Там също са извършени проверки и са разпитани медици, но нарушения не са установени.

Разследването продължава.