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Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили
pixabay

В парк "Лаута" вече са премахнати над 250 кубика дървесина, а специалисти предупреждават за подобни проблеми и в други зелени зони на града

Хиляди опасни дървета са установени в парк "Лаута" в пловдивския район "Тракия". Част от растителността е силно увредена, а някои дървета, които изглеждат напълно здрави отвън, се оказват изгнили отвътре. Това създава риск за посетителите на една от най-големите зелени зони в града, съобщава БНТ.

Вече са премахнати над 250 кубика дървесина, като всяко от отстранените дървета се описва от общинското предприятие "Градини и паркове". Дейностите се извършват от специализирана фирма с участието на експерти лесовъди.

"Констатираме шокиращи кадри, които показват, че дървета, които на външен вид изглеждат здрави и безопасни, всъщност отвътре са изгнили и те представляват огромна опасност", заяви кметът на район "Тракия" Георги Гатев.

Според специалистите състоянието на значителна част от растителността в парка е тревожно. Лесовъдът Кръстю Илинчев посочи, че в определени участъци между 60 и 70% от дърветата са в лошо състояние, основно заради изсъхване.

Заместник-кметът на Пловдив Антон Георгиев обясни, че много от дърветата са достигнали края на жизнения си цикъл, докато други са засегнати от гъбни заболявания, които увреждат и кореновата им система.

С предимство се премахват дърветата около детските и фитнес площадките, както и покрай пешеходните алеи, където преминават най-много посетители. По време на дейностите районите се обезопасяват от Общинска охрана.

Проблемът обаче не е ограничен единствено до парк "Лаута". Според лесовъди подобни рискове съществуват и в други зелени пространства в Пловдив.

Експертът Никола Каварджиков предупреди, че отделни участъци от парк "Отдих и култура" са дори в по-тревожно състояние. Допълнителни поражения върху растителността там и на Младежкия хълм са нанесли и пожари през годините.

В момента разчистването обхваща 50 декара от парк "Лаута", чиято обща площ надхвърля 400 декара.

След премахването на болните и опасните дървета е предвидено засаждането на нови растителни видове, съобразени с променящите се климатични условия в страната.

Предстои да бъдат изследвани и причините за масовото загниване на дърветата, за да могат да се предприемат подходящи мерки за опазване на останалата растителност.

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