Член на семейството е задържан за убийството на 45-годишна жена в Пловдив

Млад мъж е задържан във връзка с убийството на 45-годишна жена в Пловдив.

Тялото на жената е открито днес на адрес в район "Северен", в жилищна кооперация на улица "Брезовска" в квартал "Кършияка".

От Областната дирекция на МВР - Пловдив потвърдиха, че служители на полицията извършват действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкото криминално престъпление.

По първоначални данни смъртта на 45-годишната жена е причинена умишлено.

Според информация на Plovdiv24.bg, която към момента не е официално потвърдена от разследващите органи, задържаният е член на семейството на жертвата. Медията посочва, че най-вероятно става дума за нейния син.

На мястото на престъплението е пристигнал и директорът на ОДМВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

Към момента няма официална информация по какъв начин е причинена смъртта на жената, какъв е възможният мотив за престъплението и дали на задържания вече е повдигнато обвинение.