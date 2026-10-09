Убийство на жена в Пловдив

Засилено полицейско присъствие и съмнения за тежко криминално престъпление вдигнаха на крак органите на реда в пловдивския квартал „Кършияка“, съобщава TrafficNews.

От късно снощи районът около нова жилищна кооперация на ул. „Брезовска“ 61–63 е изпълнен с полиция, криминалисти и представители на разследващите органи.

По неофициална информация се проверяват данни за убийство на жена, като към момента липсва потвърждение от компетентните институции.

Към момента на място са служители на полицията, ръководни кадри от Трето районно управление, представители на прокуратурата и съдебни медици.

Според живеещи в кооперацията достъпът до стълбището е строго ограничен, като на обитателите не се позволява да преминават през него. Според съседите най-вероятно евентуалното престъпление е извършено именно в общите части на сградата.

Очевидци разказват още, че рано тази сутрин млад мъж е бил изведен от кооперацията в присъствието на полицейски служители.

Към момента не е ясно дали той има отношение към предполагаемото престъпление, нито в какво качество е бил отведен.

Все още няма официална информация от МВР или прокуратурата за случилото се, както и потвърждение дали действително се разследва убийство.

Припомняме, че миналата седмица (30.09.26 г.) в Пловдив бе застрелян бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов.