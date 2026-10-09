Новини
Търси
Подкаст
Общество

Убийство на жена в Пловдив

Убийство на жена в Пловдив
БТА

Според очевидци млад мъж е бил изведен от сградата с полиция

Засилено полицейско присъствие и съмнения за тежко криминално престъпление вдигнаха на крак органите на реда в пловдивския квартал „Кършияка“, съобщава TrafficNews.

От късно снощи районът около нова жилищна кооперация на ул. „Брезовска“ 61–63 е изпълнен с полиция, криминалисти и представители на разследващите органи. 

По неофициална информация се проверяват данни за убийство на жена, като към момента липсва потвърждение от компетентните институции.

Към момента на място са служители на полицията, ръководни кадри от Трето районно управление, представители на прокуратурата и съдебни медици.

Според живеещи в кооперацията достъпът до стълбището е строго ограничен, като на обитателите не се позволява да преминават през него. Според съседите най-вероятно евентуалното престъпление е извършено именно в общите части на сградата.

Очевидци разказват още, че рано тази сутрин млад мъж е бил изведен от кооперацията в присъствието на полицейски служители.

Към момента не е ясно дали той има отношение към предполагаемото престъпление, нито в какво качество е бил отведен.

Все още няма официална информация от МВР или прокуратурата за случилото се, както и потвърждение дали действително се разследва убийство.

Припомняме, че миналата седмица (30.09.26 г.) в Пловдив бе застрелян бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов.

Още по темата

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието още не е намерено

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието още не е намерено

Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Бащата на Ивана с нови разкрития пред "Таралеж": Била е бита, хапана, насилена и после изхвърлена

Бащата на Ивана с нови разкрития пред "Таралеж": Била е бита, хапана, насилена и после изхвърлена

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа