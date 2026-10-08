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Убийството на Илиян Филипов: Оръжието още не е намерено

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието още не е намерено
Facebook/Botev Plovdiv

51-годишният Славчо Мегеров остава в ареста по обвинение за предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен, извършено в нощта срещу 30 септември

Оръжието, с което е убит пловдивският бизнесмен Илиян Филипов, все още не е открито. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Народното събрание.

Филипов беше убит на 30 септември около 01:00 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив. По данни, огласени в хода на разследването, той е бил прострелян, след като слязъл от автомобила си и се насочил към входа на сградата. По случая няма преки свидетели.

За убийството е обвинен 51-годишният Славчо Мегеров. На 4 октомври Пловдивският окръжен съд го остави за постоянно в ареста, след като прие, че събраните видеозаписи, веществени доказателства, експертни справки и свидетелски показания дават основание да се предполага неговата съпричастност към престъплението.

От съдебното заседание стана ясно, че според разследващите една от версиите за мотив са неуредени финансови отношения между Мегеров и Филипов.

Въпреки че предполагаемото оръжие на убийството не е открито, МВР е намерило други оръжия, които свързва с обвиняемия.

"Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да има информация, която да касае и други престъпления", заяви Демерджиев.

По думите му са открити и помещения, за които разследващите имат информация кой е имал достъп до тях и кой е оставял намерените предмети.

"Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние", каза още вътрешният министър.

В рамките на разследването са извършени седем претърсвания и изземвания в помещения и автомобили в София и Пловдив, проведен е следствен експеримент и са разпитани над 31 свидетели.

Разследването на убийството продължава, като една от основните задачи пред органите на реда остава откриването на оръжието на престъплението.

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