Пловдив се сбогува с Илиян Филипов - днес е поклонението на убития бизнесмен

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) ще бъде изпратен в последния си земен път днес. Поклонението ще се състои от 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк „Север“ на Рогошко шосе. Информацията беше обявена от „Ботев“ (Пловдив) и транспортната компания PIMK, с която Филипов беше свързан.

От клуба призоваха привържениците, приятелите и всички, които са го познавали, да се присъединят към последното сбогуване.

Очаква се на поклонението да присъстват представители на бизнеса, футболната общност, приятели, близки и привърженици на „Ботев“.

В посланието си от „Ботев“ призоваха Илиян Филипов да бъде изпратен с тишина и достойнство.

„Нека го изпратим с тишина, достойнство и обич“, се казва в призива към хората, които искат да се простят с него. От клуба подчертават, че споменът за Филипов ще остане част от живота на хората, които са го познавали.

От PIMK също отправиха покана към всички, които желаят да присъстват на поклонението, като посочиха, че той оставя след себе си спомени, дела и хора, с които е бил свързан.

Илиян Филипов беше убит на 30 септември в Пловдив. По данни на разследването той е бил прострелян малко след полунощ.

Филипов беше на 53 години. Той беше познат като предприемач в транспортния и строителния сектор и като собственик на „Ботев“ (Пловдив). Транспортната компания PIMK, с която името му е свързано, е сред големите компании в сектора. Филипов беше активна фигура и в пловдивския бизнес. Той беше председател на Управителния съвет на сдружение „Бизнесът за Пловдив“. След убийството организацията определи смъртта му като тежък удар за семейството, близките, колегите му и бизнес общността в града.

За престъплението е задържан 51-годишният Славчо Мегеров.

Пловдивският окръжен съд разгледа мярката му за неотклонение, като разследването продължава. По случая се проверяват различни версии, а прокуратурата и разследващите органи продължават да изясняват мотивите и обстоятелствата около убийството.

Делото за мярката беше разглеждано при закрити врата, а по информация на медиите се работи и по версия за евентуална съпричастност на други лица.

Магистратите прецениха, че натрупаните в хода на разследването веществени доказателства обосновават тезата, че именно Мегеров е извършителят на тежкото престъпление.

Прокуратурата работи по версията, че в основата на екзекуцията стоят неуредени финансови сметки от залози в „черно тото“, като тепърва ще се изяснява дали това е единствената причина за фаталния край. От своя страна защитата на обвиняемия контрира, че оръжието на убийството все още липсва, а преки очевидци на самия разстрел няма.

Въпреки това МВР разполага с ключови косвени улики и детайлни свидетелски показания. Важна роля в разследването заема разказът на Людмила Рачева, която в нощта на 29 срещу 30 септември се прибирала у дома заедно с детето си. На стълбището тя се натъкнала на маскиран мъж с пистолет в ръка, който бързо напуснал входа. Уплашена, жената влязла в жилището си и незабавно се обадила на Илиян Филипов. Двамата разговаряли по телефона, докато бизнесменът влизал в сградата. Той я помолил да излезе на етажната площадка, докато чака асансьора, но секунди по-късно Рачева чула изстрел. Тя веднага слязла на партера с нож в ръка, но Филипов вече бил убит.

Проследяването на хронологията става възможно благодарение на записите от охранителните камери в района, съобщава БТВ. Видеонаблюдението е уловило движението на автомобил „Пежо“, собственост на сестрата на обвиняемия, с който се придвижвал Мегеров.

Колата е тръгнала към адреса в 23:19 ч., а в 00:04 ч. мъжът е влязъл във входа. Камерите са заснели пристигането на Рачева 11 минути по-късно, последвано от излизането на стрелеца. В 01:01 ч. пред блока паркира и колата на Илиян Филипов. Записите показват как маскираният, който дотогава изчаквал скрит отстрани на кооперацията, влиза веднага след бизнесмена.

След престъплението градските камери са проследили целия маршрут за бягство на Мегеров. Като ключово доказателство разследващите изтъкват и откритите дактилоскопни следи (отпечатъци) от обвиняемия по волана на използвания автомобил.