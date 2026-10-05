Ботев разпродаде „Колежа“ за мача в памет на Илиян Филипов

Феновете на Ботев Пловдив изкупиха всички налични билети за домакинството срещу Славия. Това ще бъде първият мач на „жълто-черните“ след убийството на президента на клуба Илиян Филипов.

Двубоят на 10 октомври ще се проведе под надслов „Всички за Илиян!“, а билетите бяха пуснати на символичната цена от 1 евро.

Заради огромния интерес Ботев ще предостави ограничено количество допълнителни пропуски, които също ще струват 1 евро. Те ще бъдат достъпни онлайн на kolezha.bg и в клубния магазин на стадион „Христо Ботев“.

„В събота „Колежа“ ще бъде пълен до краен предел. Всички места за мача със Славия са разпродадени“, обявиха от клуба.

„Ще сбъднем голямата мечта на Илиян Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом - стадион „Христо Ботев“. 10 октомври ще бъде исторически ден за Ботев и Пловдив. Всички за Илиян!“, добавиха „жълто-черните“.