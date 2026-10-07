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Ботев Пловдив и футболната общественост се простиха с Илиян Филипов

Ботев Пловдив и футболната общественост се простиха с Илиян Филипов
Facebook/Botev Plovdiv

Футболисти, треньори, легенди и привърженици на „канарчетата“ изпратиха клубния собственик в последния му път

Близки, приятели и представители на българския футбол се простиха с Илиян Филипов. Поклонението започна в 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк „Север“ в Пловдив.

Да отдадат последна почит на 53-годишния бизнесмен дойдоха футболистите и треньорският щаб на Ботев Пловдив. Старши треньорът Станислав Генчев и Тодор Неделев отказаха коментар пред медиите.

На поклонението присъстваха организирани привърженици на „канарите“ и клубни легенди, сред които Петър Зехтински. Почит към Филипов отдадоха още спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, Ивелин Попов, Александър Александров - Кривия и бившият наставник на Ботев Николай Киров.

Илиян Филипов беше убит в Пловдив в нощта на 29 срещу 30 септември след мача между България и Естония на стадион „Христо Ботев“.

За престъплението е задържан негов бивш служител. Разследващите проверяват като възможен мотив неуредени финансови отношения. Производството продължава, като задържаният не е признат за виновен от съд.

Филипов беше собственик на една от най-големите транспортни компании в страната. Сред футболната общественост той стана особено разпознаваем с финансовата подкрепа за Ботев Пловдив и усилията си да стабилизира клуба в труден период.

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