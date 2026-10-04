Журналист: Филипов и Мегеров са имали общ бизнес

„След смъртта на Филипов разбрах, че е имал общ бизнес с Мегеров. Знам, че е останал верен на приятелствата си от детство, а двамата се познават от деца“. Това заяви пред bTV журналистът Руси Чернев.

Той коментира, че през последните години убитият предприемач Илиян Филипов е бил ключова фигура в обществения и икономическия живот на Пловдив. По думите на Чернев бизнесът на Филипов се е разраснал сериозно в рамките на последните 20-25 години, като неговата компания отдавна е преминала границите на България.

Журналистът допълни, че сериозните инвестиции на Филипов в железопътния транспорт са го превърнали в регионален лидер в превоза на товари от Чанаккале до Виена.

По време на личните им разговори предприемачът дори споделял амбицията си да разшири логистичното си трасе от Техеран до Лондон.

Чернев описа Филипов като изключително енергична личност с вроден бизнес инстинкт — човек със силен характер, който е свикнал да се справя сам с проблемите си.

Журналистът обаче отбеляза, че Филипов сякаш не е съумял навреме да промени поведението си, след като бизнесът му е станал твърде голям, а самият той — изключително влиятелен в обществото.

ТАРАЛЕЖ припомня, че днес окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Мегеров, който е привлечен като обвиняем за предумишленото убийство на Филипов.