Апелативният съд в Пловдив потвърди определението на Окръжния съд, с което съдебното производство за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица беше прекратено, а делото върнато на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения.

Обвиняеми по случая са двама анестезиолози и една стоматоложка.

Стоматоложката е обвинена, че е извършвала дентално лечение под обща анестезия на пет малолетни пациенти, сред които и починалият Ангел, без лечебното заведение да разполага с необходимото разрешение за тази дейност.

Обвиненията срещу двамата анестезиолози са свързани с немарливо изпълнение на професионалните им задължения, неправилно дозиране на медикамент, напускане на работното място и непредприемане на спешни медицински действия.

Сред основните пропуски, установени от апелативните магистрати, е формулирането на обвинението срещу единия от анестезиолозите относно количеството на приложения медикамент.

В обвинителния акт е посочено, че на детето са приложени 25 милиграма от медикамента. Количеството обаче е сравнено с общата допустима доза за деца до 6-годишна възраст, без да бъде конкретизирана индивидуалната безопасна доза за Ангел, която според съда е 4,48 милиграма.

Апелативните магистрати приемат, че този пропуск е съществен, тъй като обвинителният акт трябва ясно да описва конкретните действия и нарушенията на професионалните задължения на всеки от обвиняемите.

Въззивната инстанция обаче не споделя всички мотиви на Окръжния съд, като приема, че част от посочените противоречия в обвинителния акт не представляват процесуални нарушения.

Определението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Делото се връща на Окръжна прокуратура – Пловдив, която трябва да отстрани установените пропуски, преди обвинителният акт да бъде внесен отново в съда.