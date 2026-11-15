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Пловдив на протест: Близките на 6-годишния Ангел недоволстват от забавянето на делото

Пловдив на протест: Близките на 6-годишния Ангел недоволстват от забавянето на делото
БТА

Година и половина след смъртта на детето съдът върна обвинителния акт на прокуратурата, а болницата „Медикус Алфа“ продължава да работи след възстановяване на лиценза ѝ

Близки, роднини и граждани се събраха на протест пред частната болница "Медикус Алфа" в Пловдив заради смъртта на 6-годишния Ангел, който почина по време на стоматологична манипулация под пълна упойка. Година и половина след трагичния случай семейството на детето продължава да настоява за справедливост, съобщава bTV.

Недоволството е провокирано от развитието на съдебното производство и факта, че лечебното заведение продължава да работи, въпреки решението на здравния министър от края на септември за отнемане на лиценза му.

Преди дни в Окръжния съд в Пловдив започна съдебният процес по случая, но магистратите установиха пропуски в обвинителния акт и го върнаха на прокуратурата за отстраняване на нередностите.

Обвиняеми по делото са трима лекари – двама анестезиолози и стоматологът, извършил манипулацията под пълна упойка, по време на която е настъпил фаталният инцидент.

Връщането на обвинителния акт е една от причините близките на Ангел и подкрепящите ги граждани отново да излязат на протест. Те настояват случаят да бъде изяснен и да се стигне до съдебно решение.

Друг основен повод за недоволството е продължаващата дейност на болницата "Медикус Алфа".

В края на септември министърът на здравеопазването отне лиценза на лечебното заведение. От болницата обаче съобщиха чрез публикация във Facebook, че са обжалвали решението първо пред Административния съд в Пловдив, а след това и пред Върховния административен съд.

Преди дни стана ясно, че лицензът на "Медикус Алфа" е възстановен и лечебното заведение може да продължи дейността си. Според съобщената информация съдебното решение е окончателно.

Развитието на случая предизвика ново недоволство сред близките на починалото дете, които продължават да търсят отговори за обстоятелствата около смъртта му.

Съдебното производство срещу тримата обвиняеми лекари предстои да продължи след отстраняването на установените нередности в обвинителния акт.

Година и половина след смъртта на 6-годишния Ангел близките му продължават да настояват за справедливост и изясняване на отговорността за трагичния случай.

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