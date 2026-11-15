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Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна
Снимка: AP/БТА

Изявлението на специалния пратеник на Доналд Тръмп идва след преговорите в Абу Даби и срещите му с Владимир Путин и Володимир Зеленски

Специалният пратеник на президента на САЩ Джаред Къшнър заяви, че след проведените тази седмица преговори в Обединените арабски емирства Вашингтон ще насочи усилията си към улесняване на прекия диалог между Европа и Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп, и специалният пратеник Стив Уиткоф са основните представители на Вашингтон в преговорите с Киев и Москва. Двамата участваха в тристранните разговори с украинска и руска делегация в Абу Даби на 10 и 11 ноември.

На 12 ноември американските пратеници се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва. След това отпътуваха за ирландската столица Дъблин, където разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски.

Новата заявена насока на американските усилия е да се създадат условия за по-пряко участие на европейските държави в разговорите с Москва за прекратяване на войната.

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