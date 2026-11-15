Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

Томас Тухел определи мача срещу Испания като най-големия тест във футбола. Селекционерът на Англия обаче подчерта, че неговият отбор е готов за битка в Мадрид и ще направи всичко по силите си да нанесе първа загуба на световните шампиони в официален мач от март 2023 година. Оттогава Испания има само една загуба в контрола и поражение с дузпи на финала в Лигата на нациите през 2025 г.

Де ла Фуенте: Изненадващо е, че английските футболисти са по-скъпи от испанските

„Това е най-големият тест във футбола. Отборът на Испания изглежда непобедим. Той е в невероятна серия и е на страхотно ниво в продължение на години. Има ясно изразен стил на игра и характер на победител. Но ние сме тук да прекъснем тази серия и да ги победим. Готови сме за битка и сега е перфектен момент да си премерим силите", заяви Тухел.

Германецът разкритикува и поведението на испанските журналисти. Специалистът подчерта, че думите му относно потенциални расистки прояви са били напълно изкривени.

Повод за напрежението стана по-ранно изказване на Тухел, в което той отбеляза, че ще напомни на своите футболисти за протоколите на УЕФА при евентуални расистки инциденти. В отговор наставникът на „Ла Роха“ Луис де ла Фуенте заяви категорично: „Предайте му, че в Испания няма расизъм. Ситуацията е същата като в Англия - ние не сме расисти“.

Тухел побърза да внесе яснота и да охлади напрежението между двата лагера:

„Бях изключително учтив, а вие веднага изтичахте при вашия треньор с твърдението, че съм нарекъл Испания расистка държава. Никога не съм казвал подобно нещо. Точно така функционира пресата понякога. Съблекалнята е мястото, където има най-малко расизъм в света“, заяви още треньорът.

„Коментирах темата, но думите ми бяха изопачени. Никъде не очаквам да се сблъскам с расизъм и ако това се случи, би било огромна изненада за мен. Аз ще съм първият, който ще се обяви против такива действия. На въпрос какво би станало при евентуален инцидент, просто отговорих, че съществува ясен протокол. Нищо повече. Не очаквам никакви проблеми на терена.“