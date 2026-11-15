Трагедия на пътя Добрич - Балчик: Трима загинали и един ранен

Трима души са загинали, а един е пострадал при тежка катастрофа на пътя Добрич - Балчик, в участъка между селата Попгригорово и Безводица. Инцидентът е станал около 22:00 часа на 14 ноември, сочат данни от интерактивната карта на Министерството на вътрешните работи (МВР), предава БНТ.

По първоначална информация лек автомобил се е ударил в крайпътно дърво, вследствие на което се е разцепил на две. При произшествието трима души са загубили живота си, а четвърти е бил ранен.

На мястото на катастрофата са изпратени екипи на полицията, противопожарната служба и Центъра за спешна медицинска помощ.

Заради тежкия инцидент движението в района е ограничено. Допълнително затруднение за шофьорите създава гъстата мъгла, която значително намалява видимостта в участъка.

От МВР призовават водачите да се движат с повишено внимание и да съобразяват скоростта си с пътните условия.

Към момента няма допълнителна информация за самоличността и възрастта на загиналите и пострадалия, както и за причините, довели до тежкото произшествие.