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България светва в лилаво в подкрепа на недоносените деца

България светва в лилаво в подкрепа на недоносените деца
Pixabay

Знакови сгради и обществени пространства в страната ще бъдат осветени по повод Световния ден на недоносените деца, който от тази година се отбелязва на 15 ноември

Знакови сгради и обществени пространства в различни градове на България ще бъдат осветени в лилаво днес, 15 ноември, по повод Световния ден на недоносените деца. Инициативата е организирана от Фондация "Нашите недоносени деца" и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) като част от националната кампания "Заедно за недоносените деца".

Сред обектите, които ще бъдат осветени в лилаво, са сградата на Столичната община, Домът на културата "Борис Христов" в Пловдив, крепостта "Царевец" във Велико Търново, Драматично-кукленият театър "Васил Друмев" и Мемориалният комплекс "Създатели на българската държава" в Шумен.

Към инициативата се присъединяват още часовниковата кула в Габрово, дворецът на румънската кралица Мария в Балчик, Пантеонът на възрожденците в Русе и Ловешката средновековна крепост.

В България всяка година близо 10% от децата се раждат преждевременно. Кампанията поставя акцент върху необходимостта от качествено и навременно медицинско лечение, възможността родителите да бъдат близо до новородените си деца и осигуряването на дългосрочна подкрепа след изписването им от болницата.

От фондация "Нашите недоносени деца" подчертават и значението на медицинските специалисти, които ежедневно се грижат за преждевременно родените бебета.

"Преждевременното раждане често е само началото на дълъг път за цялото семейство. След първите дни в неонатологията могат да последват месеци на проследяване, терапии и допълнителни грижи", посочва Моника Златанова от фондацията.

По думите ѝ инициативата има за цел да покаже на родителите, че не са сами в предизвикателствата, пред които се изправят.

"Когато различни градове застанат зад една и съща кауза, темата излиза извън стените на неонатологията и става част от обществения разговор", допълва Златанова.

Заместник-председателят на АСКО Елена Стойчева също подчертава ролята на местните власти за повишаване на обществената информираност.

"Една осветена общинска сграда, театър или часовникова кула може да накара хората да се запитат защо точно тази вечер мястото е в лилаво", коментира тя.

От 2025 г. Световният ден на недоносените деца се отбелязва официално и от Световната здравна организация (СЗО). През 2026 г. датата е променена от 17 на 15 ноември, за да получи темата за преждевременното раждане самостоятелно място в международния календар.

Това е втората съвместна инициатива на Фондация "Нашите недоносени деца" и АСКО. При първата, проведена през май, 20 български общини осветиха знакови обекти в подкрепа на недоносените деца и техните семейства.

През 2025 г. повече от 3500 преждевременно родени бебета са получили подкрепа от фондация "Нашите недоносени деца".

Световният ден на недоносените деца се отбелязва от 2011 г. по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI). Основната му цел е да повиши обществената информираност за предизвикателствата, свързани с преждевременното раждане, и да насърчи подкрепата за децата и техните семейства.

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