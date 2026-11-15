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Пътят на Инфантино е чист: Арсен Венгер няма да участва в изборите за президент на ФИФА

Пътят на Инфантино е чист: Арсен Венгер няма да участва в изборите за президент на ФИФА

УЕФА ще трябва да се насочи към нов кандидат, съобщава The Times

Легендарният бивш мениджър на Арсенал Арсен Венгер е взел решение да не се кандидатира за президент на ФИФА. Това съобщава авторитетното британско издание The Times. Така 77-годишният французин няма да се изправи срещу настоящия ръководител на организацията Джани Инфантино на предстоящите избори през март 2027 година.

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По информация на изданието високопоставени представители на ФИФА са убедили Венгер да не влиза в битката за президентския пост. Решението му е сериозен удар за УЕФА, която разглеждаше бившия наставник на Арсенал като една от най-подходящите фигури, способни да оспорят властта на Инфантино.

Венгер беше сред основните варианти за европейската футболна централа заради огромния си авторитет и международен опит. Французинът работи във ФИФА от 2019 година като директор по глобалното развитие на футбола. Той беше сред критиците на спорния план на Инфантино за привличане на частни инвеститори в компания, която да управлява търговските права на големите турнири на световната централа.

След отказа на Венгер УЕФА ще трябва да потърси друга кандидатура, която да се противопостави на настоящия президент. Сред обявилите намерение да участват в изборите са японецът Козо Ташима и бившият защитник на Тотнъм Рамон Вега.

Изборите за президент на ФИФА ще се проведат на 18 март 2027 година в Рабат, Мароко. Крайният срок за подаване на кандидатурите е 18 ноември, а Джани Инфантино ще се опита да си осигури нов мандат начело на световния футбол.

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