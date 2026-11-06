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Джани Инфантино поискал ВИП обслужване за дъщерите си и кучетата им

Джани Инфантино поискал ВИП обслужване за дъщерите си и кучетата им
БТА

Изплува нов скандал с президента на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се оказа в центъра на нов скандал, след като стана ясно, че неговият офис е поискал специално ВИП обслужване за трите му дъщери и техните домашни кучета на летището в Маями. Разкритието предизвика сериозни въпроси за злоупотреба със служебно положение и използване на привилегии за лични цели.

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Според информация на британския вестник „Таймс“, служители на ФИФА са изпратили официално искане до международното летище в Маями на 29 май 2026 година. Поводът бил предстоящо пътуване на дъщерите на футболния ръководител до Доха (Катар).

125 пъти семейството е използвало ВИП услугите

Според официалните протоколни регистри на летището в Маями съпругата и дъщерите на Инфантино са фигурирали общо 125 пъти в документите от януари 2024 година насам. Става дума за 95 отделни записа, като в 63 от случаите самият президент на ФИФА не е пътувал с тях.

ВИП обслужването включва специален ескорт, ускорено преминаване през регистрацията и проверките за сигурност, достъп до дипломатически коридори и приоритетно качване на борда. При определени обстоятелства пътниците могат да бъдат придружавани чак до вратата на самолета.

Експерти говорят за злоупотреба с власт

Разкритията предизвикаха реакция и сред специалистите по спортно управление. Антоан Дювал от Института „Т. М. Ассер“ в Хага коментира, че подобни действия биха могли да представляват злоупотреба със служебно положение, ако Инфантино е използвал ресурсите на ФИФА за организиране на личните пътувания на своето семейство.

Арно Гераерт от Университета в Утрехт също постави под въпрос подобна практика, определяйки я като злоупотреба с позиция и власт. Етичният кодекс на ФИФА забранява на длъжностните лица да използват служебното си положение за лични облаги.

Така 56-годишният Инфантино се оказва под нов натиск в момент, когато се подготвя за битката за още един четиригодишен мандат начело на световния футбол. Засега няма официално обявено разследване срещу президента на ФИФА във връзка с конкретните разкрития.

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