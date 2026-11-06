Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев поиска от кмета на София Васил Терзиев конкретен план за възстановяване на отоплението и топлата вода в студентските общежития в столицата. Двамата проведоха среща на 6 ноември заради продължаващите проблеми в част от сградите, съобщиха от Министерството на образованието и науката, цитирани от NOVA/Netinfo.

Вълчев настоя планът да включва ясни мерки, конкретни срокове за изпълнение и определени отговорни лица, които да следят за решаването на проблема.

"Студентите трябва да имат нормални условия за живот в общежитията с осигурено отопление и топла вода. С настъпването на зимния сезон продължаващите проблеми стават все по-сериозни и изискват спешни действия", заяви министърът.

По думите му хиляди студенти продължават да живеят в несигурност, без да знаят кога ще бъдат възстановени нормалните условия в общежитията.

Образователният министър подчерта, че възникването на аварии е възможно, но при подобни ситуации институциите трябва своевременно да информират засегнатите граждани за предприетите действия и очакваните срокове.

"В случая хиляди студенти не знаят докога ще бъдат в това положение", посочи Вълчев.

В Министерството на образованието вече постъпват запитвания от студенти и висши училища, но ведомството не разполага с информация докъде са стигнали ремонтните дейности и кога се очаква те да приключат.

ТАРАЛЕЖ вече разказа за тежките условия в студентските общежития в София. В свой репортаж от 5 ноември медията разговаря със студентката Даная Ганчовска, която сподели, че близо 10 дни живее без топла вода.

"Близо 10 дни нямаме топла вода. Вече никаква топла вода. Само ледена вода", разказа тя пред ТАРАЛЕЖ.

По думите ѝ студентите са принудени да се къпят при приятели или да затоплят вода с тенджери и електрически кани. Проблеми има и с отоплението, което към момента на интервюто едва започвало да достига до общежитието.

Даная разказа още, че при опитите да получат информация от "Топлофикация София" и "Софийска вода" студентите били препращани между институциите, без да получат конкретен срок за решаване на проблема.

Младежите вече са подали жалби до Столичната община, "Топлофикация София", омбудсмана и кмета на район "Студентски".

"Не е човешко ние да седим на студено и да нямаме нито парно, нито топла вода", заяви студентката.

Цялото интервю с Даная Ганчовска можете да гледате в репортажа на ТАРАЛЕЖ.

В друга публикация на ТАРАЛЕЖ от 6 ноември студенти от блок 61 на УНСС и други общежития също описват затрудненията си. Част от тях се къпят със студена вода, други използват фитнес зали, а някои прибягват до кофи и бързовари.

В отделни сгради отоплението постепенно започва да се възстановява, но проблемът все още не е решен навсякъде.

Министърът призова Столичната община да продължи координацията между "Топлофикация София", район "Студентски", университетите и ръководствата на общежитията, за да бъде намерено възможно най-бързо решение.

От своя страна кметът Васил Терзиев пое ангажимент още на 6 ноември да предостави информация и график за възстановяването на отоплението и топлата вода в засегнатите общежития.

Към момента не са обявени конкретни срокове за окончателното отстраняване на проблемите във всички засегнати сгради.

С наближаването на зимния сезон липсата на отопление и топла вода поставя все по-сериозни въпроси за условията, при които живеят студентите в столицата.