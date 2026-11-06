Гълъб Донев: Бюджетът за 2027 г. ще поеме тежестта на милиарди неразплатени задължения

„Следващите бюджети поемат тежестта на безотговорни решения от минали години".

С тези думи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи финансовото наследство, с което правителството трябва да се справи при подготовката на държавния бюджет за 2027 г. Проектобюджетът беше представен в Университета за национално и световно стопанство.

Донев уточни, че предстоят обсъждания със социалните партньори, а следващата сряда проектът ще бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

„Представяме един бюджет на вразумяването, който борави с реалните цифри, реалните политики и реалните тенденции“, заяви финансовият министър.

Като основен проблем Донев посочи трайното нарастване на текущите разходи и дефицитите при по-бавен ръст на бюджетните приходи.

"Одитите на Сметната палата показват сериозни слабости в управлението на публичните средства, особено в Агенция „Пътна инфраструктура“. През годините агенцията е поемала ангажименти над наличния финансов ресурс, като част от задълженията са признавани със закъснение, а извършени дейности са оставали неразплатени. При проверките са установени неодобрени сертификати от 2022, 2024 и 2025 г. Липсата на краен срок за одобряването им, единен регистър и обективен ред за плащанията създава риск от допълнителни разходи за лихви и съдебни спорове. Мащабът на проблема личи от данните за 2025 г. В отчета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са отразени счетоводни корекции за близо 1,5 млрд. лева за неосчетоводени и неразплатени разходи от предходни периоди. Установени са 1017 неодобрени сертификата на стойност близо 1,2 млрд. лева, 312,5 млн. лева индексации на договори и около 6,2 млн. лева лихви за забава".

По данни, представени от Донев, АПИ е поела ангажименти за 18,236 млрд. лева при утвърдена разходна база от 11,396 млрд. лева. Стари задължения се прехвърлят към 2028 г. Сериозни натрупвания има и по инвестиционната програма за общински проекти.

Според финансовия министър оставащите суми за разплащане възлизат на около 1,8 млрд. евро, като част от тях ще продължат да тежат върху бюджетите през следващите години, включително този за 2028 г. Тези ангажименти ограничават възможностите за нови политики и затрудняват планирането на публичните разходи.

Правителството трябва да промени траекторията на нетните разходи, за да се съобрази с препоръките на Европейската комисия.

Донев припомни, че на 10 юли 2026 г. за България е задействана процедура по прекомерен дефицит. Така бюджетът за 2027 г. ще трябва да съчетае разплащането на стари задължения с овладяването на разходите и запазването на финансов ресурс за държавните политики.

Очаквайте подробности!