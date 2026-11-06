Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че след кратко боледуване ни напусна д-р Константин Тренчев – основател и почетен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“.

Има личности, чието име остава неразривно свързано с определена историческа епоха. За българското независимо синдикално движение и демократичните промени след 1989 г. това име е д-р Константин Тренчев. За членовете, лидерите и съмишлениците на КТ „Подкрепа“ той е много повече от основател. Името му е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис.

Лекар по професия, общественик, дисидент по убеждение и лидер по призвание, д-р Тренчев е човекът, който през 1989 г. поставя началото на първия независим синдикат в България – „Подкрепа“. Във време, когато свободното сдружаване е невъзможно, а защитата на човешките и трудовите права е подчинена на държавната власт, той избира най-трудния път – да се противопостави на системата и да даде надежда, че свободният синдикализъм е възможен.

Създаването на „Подкрепа“ не е просто учредяване на нова организация. То е акт на гражданска смелост и защита на достойнството на българските работници. Заради тази дейност д-р Тренчев е подложен на репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник. Вместо да бъде сломен, той се превръща в един от символите на борбата за демокрация, свобода на словото и право на независимо синдикално сдружаване. След падането на комунистическия режим става един от учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в процесите на демократичния преход в страната, включително в Националната кръгла маса между управляващите и опозицията.

След демократичните промени д-р Тренчев посвещава повече от четвърт век на изграждането на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Под негово ръководство организацията се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални конфедерации в България, със силни отраслови и регионални структури и активна роля в социалния диалог. Той участва в изработването на ключови политики, в националния социален диалог и в решаването на редица социални и трудови конфликти, организира протести, национални стачки и обществени кампании.

Голям е и приносът на д-р Тренчев за международното утвърждаване на българския синдикализъм. Благодарение на неговите усилия КТ „Подкрепа“ става първата българска синдикална организация, приета в международното и европейското профсъюзно семейство. Самият той е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и за вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи – признание не само за личния му авторитет, но и за мястото на България в европейския социален диалог.

През цялата си обществена дейност д-р Константин Тренчев остава верен на няколко основни принципа – свободата, справедливостта, солидарността и защитата на човешкото достойнство. Независимо от политическата конюнктура, той винаги отстоява правото на работещите да бъдат чути и да защитават интересите си чрез независими синдикални организации. Неговият стил е прям, последователен и безкомпромисен, а авторитетът му се гради върху готовността да защитава каузите си дори когато това изисква лични жертви.

През 2015 г., след 26 години начело на КТ „Подкрепа“, той предава ръководството на следващото поколение синдикални лидери и е избран за почетен президент на конфедерацията – признание за изключителния му принос към развитието на организацията и българското синдикално движение.

Хората от КТ „Подкрепа“ винаги ще помнят д-р Константин Тренчев. Ще го помнят като човека, който доказа, че свободата започва с куража да кажеш „не“ на несправедливостта. Като основателя, който превърна една малка група съмишленици в национално представителна конфедерация. Като лидер, който превърна една смела идея в свободен синдикат с национален авторитет и международно признание. Поколения синдикалисти ще продължат да разказват историята за неговата смелост, последователност и безкомпромисност. Докато има хора, които вярват в свободата, солидарността и достойнството на труда, приносът на д-р Константин Тренчев ще продължава да живее чрез делата на КТ „Подкрепа“.

Защото някои хора не си отиват от историята. Те остават в нея.

Поклонението ще се състои на 09.11 от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“, гр. София.

Светъл път, д-р Тренчев! Дълбок поклон пред паметта Ви!