Атанас Кацарчев: Нямаме бюджет, разписан в детайли

Нямаме позиция за бюджета, докато не го видим. Това заяви пред журналисти главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев след представянето на проектобюждета за 2027 г. в УНСС.

Той загатна, че се предвижда 0% увеличение на заплатите и съкращение в МВР.

"Няма как да харесам някой, който е зад паравана", допълни Кацарчев.

Таралеж припомня - според представената заявка за Бюджет 2027 се предвижда:

Сериозен ръст на социалните разходи и все по-голяма зависимост на осигурителната система от държавния бюджет отчете финансовият министър Гълъб Донев при представянето на проекта за държавен бюджет за 2027 г. По данни от одитите на Сметната палата разходите за пенсии са нараснали повече от два пъти – от 11,138 млрд. лева през 2020 г. до 24,126 млрд. лева през 2025 г.

Повече от два пъти са се увеличили и социалните плащания – от 1,397 млрд. на 3,222 млрд. лева. Разходите за лична помощ са скочили над шест пъти – от 202 млн. до 1,258 млрд. лева. Същевременно с пет процентни пункта е намаляло покритието на разходите на държавното обществено осигуряване със собствени осигурителни приходи. Това увеличава необходимостта от трансфери от държавния бюджет.

Като положителна тенденция Донев посочи ръста на приходите от социалноосигурителни вноски – над 1,5 пъти. Според финансовия министър трите одита на Сметната палата показват общ управленски проблем – поемане на дългосрочни ангажименти без осигурено финансиране. Сред решенията, които правителството предлага, са създаване на регистър на договорите, сертификатите, просрочията и бъдещите плащания, ограничаване на новите ангажименти без многогодишно финансово обезпечение и независим контрол върху изпълнението и разплащанията.

Въпреки планираната бюджетна консолидация правителството залага увеличение на доходите и социалните плащания.

Минималната работна заплата се повишава от 621 на 660 евро. Заплатите в бюджетната сфера се увеличават с 5%, а възнагражденията на педагогическия персонал – със 7,5%.

За осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2027 г. са предвидени допълнителни 552,6 млн. евро.

Увеличението ще бъде 7,8%, а максималната пенсия ще достигне 1874 евро. Линията на бедност се повишава до 443 евро. За подкрепа на семействата са предвидени още 72,5 млн. евро. Девет от общо 12 вида помощи ще бъдат увеличени. Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст става 450 евро. Майките, които се върнат на работа преди навършването на тази възраст на детето, ще получават 75% от обезщетението вместо досегашните 50%.

Предвиждат се и по-високи данъчни облекчения за деца – 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две и 15 000 евро за три и повече деца. Въвежда се и ново облекчение за детско развитие, което ще намалява годишната данъчна основа с 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три деца. За тези мерки са предвидени общо 230,5 млн. евро допълнителен ресурс.

Допълнителни 493 млн. евро ще бъдат насочени към Националната здравноосигурителна каса. Донев заяви, че приоритет ще бъдат по-ефективното разходване на средствата, засиленият контрол върху плащанията и по-добрата профилактика.