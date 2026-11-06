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Над 5500 пратки с наркотици: Как дрогата достига до деца и тийнейджъри?

Над 5500 пратки с наркотици: Как дрогата достига до деца и тийнейджъри?
Стопкадър

Бонбони, близалки и вейпове с наркотични вещества пристигат у нас от различни европейски държави. Митническите служители са установили над 15 нови вещества при операция "Хидра"

Над 5500 пратки с наркотични вещества са задържани в България през последните няколко месеца в рамките на специализираната операция "Хидра". По данни на Агенция "Митници" 99% от тях съдържат бонбони, близалки и вейпове с наркотични вещества, като разпространението им е насочено предимно към деца и тийнейджъри.

На 3 ноември митническите служители са открили над 400 пратки с наркотици в склад на куриерска компания. При последващите проверки са установени още 250 пратки, съдържащи опасни вейпове, бонбони и близалки с дрога.

Операция "Хидра" се провежда от май 2026 г. и е насочена към контрола на пратките, пристигащи от държави в Европейския съюз чрез куриерски услуги и електронна търговия.

Заместник-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов обясни пред NOVA, че проверките са съсредоточени върху доставките по т.нар. шенгенски коридори.

"Установи се, че основна част от трафикирането на наркотични вещества, насочено предимно към тийнейджъри и деца, се осъществява точно чрез този тип пратки", заяви Бакалов.

По думите му митническите власти са провели срещи с куриерските компании, като голяма част от тях вече съдействат чрез предоставяне на информация за изпращачите на различни видове пратки.

Задържаните продукти пристигат от няколко европейски държави, сред които Чехия, Германия и Нидерландия.

Особено притеснителна е появата на нови наркотични вещества. Според Бакалов само за последните няколко месеца митническите служители са идентифицирали над 15 различни вещества от групата на синтетичните и полусинтетичните канабиноиди.

Тези вещества навлизат както на пазара в Европейския съюз, така и в България.

Агенция "Митници" работи и по ограничаването на достъпа до интернет сайтове, чрез които се предлагат подобни продукти. Процесът обаче е затруднен, тъй като голяма част от платформите се хостват в други държави от Европейския съюз.

Специализираните проверки продължават, като основната цел на операцията е да бъде ограничено разпространението на наркотични вещества чрез международните куриерски доставки и онлайн търговията.

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