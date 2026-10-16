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Митниците и ГП облекчават пропускливостта на "Капитан Андреево"

Митниците и ГП облекчават пропускливостта на "Капитан Андреево"
Снимка: МТИТС

Министър Георги Пеев обсъди проблемите с превозите по суша с представители на бранша

Транспортният министър Георги Пеев покани представители на автомобилните превозвачи на товари да обсъдят възможностите за намаляване на натоварването и подобряване на организацията на движението на ГКПП „Капитан Андреево“. Съобщението е от Министерството на транспорта

В разговора участваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова, директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков и изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски.

„Подобряването на организацията на движението през ГКПП „Капитан Андреево“ изисква постоянна координация между всички отговорни институции и транспортния бранш. Целта ни е да повишим пропускливостта на пункта, като същевременно запазим високото ниво на граничен и митнически контрол“, заяви министър Георги Пеев.

По време на срещата беше отчетено, че ГД „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“ вече са предприели действия за оптимизиране на работата с цел подобряване на пропускливостта на граничния пункт, така че на денонощие да могат да бъдат обработвани около 1000 камиона. Подчертано беше, че ГКПП „Капитан Андреево“ е част от външната граница на Шенген и няма да бъде правен компромис с качеството на граничните и митническите проверки.

Участниците в срещата обсъдиха и възможности товарният трафик да бъде извеждан от автомагистрала „Марица“ за изчакване на безопасни места, където да бъдат извършвани част от необходимите проверки, преди камионите организирано да бъдат насочвани към граничния пункт.

Като средносрочна и дългосрочна мярка за повишаване на капацитета беше представена изпълняваната в момента реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“, която се очаква да приключи в средата на следващата година. След завършването ѝ пропускателната способност за товарни автомобили ще се увеличи с над 25%, което ще позволи обработката на повече от 1,25 милиона камиона годишно при около 1 милион към момента. Работните кабинки за обработка ще бъдат увеличени, като се въвеждат двойни и реверсивни кабинки, позволяващи гъвкаво пренасочване на платната за вход и изход според натоварването.

Паралелно с това се работи по изграждането на новия граничен пункт „Капитан Андреево – Капъкуле Север“ в непосредствена близост до съществуващия пункт. Очаква се обектът да бъде завършен до две години и да обслужва изцяло тежкотоварния трафик.

За ГКПП „Лесово“ също е разработено проектно решение, което предвижда съществено увеличаване на капацитета чрез удвояване на трасета на вход и изход. Заложеният в инвестиционния проект капацитет е обработка на до 2000 товарни автомобила на денонощие. 

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