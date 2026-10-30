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НАП, ГДБОП и Агенция "Митници" извършват проверки на бензиностанциите в страната

НАП, ГДБОП и Агенция "Митници" извършват проверки на бензиностанциите в страната
Pixabay

Проверяват се 17 обекта в 7 области в страната

Освен в големите търговски вериги Националната агенция за приходите започна проверки и на бензиностанциите.

Проверяват се 17 обекта в 7 области в страната, информира НОВА.

Проверките са съвместни с ГДБОП, служители на МВР и Агенция „Митници“.

Част от нарушенията, които установиха инспекторите, са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, както и проблеми със системите за отчитане на горивата. Това каза Адриан Василев от Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП.

 

Той посочи, че установените нарушения са: неиздаване на фискален касов бон, разлики в касовите наличности, както и проблеми с декларирането на движението на горивата и съхранението на документите.

Предвидените санкции за неиздаване на фискален бон могат да достигнат до 10 хиляди евро при първо нарушение. Когато става въпрос за неотразяване на приходи, при повторно нарушение санкциите могат да достигнат до 20 хиляди евро. Законодателят е предвидил и възможност за запечатване на обект за срок до 30 дни, когато са налице обстоятелствата за това.

17-те бензиностанции не са избрани на случаен принцип, а след извършен анализ във връзка с предходни проверки и установени нарушения от институциите в Междуведомствения координационен център, посочи експертът.

Избрани са обекти, при които има риск от недеклариране или неотразяване на приходи от продажби.

 

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