Ким Чен-ун поиска абсолютно превъзходство при дроновете

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун призова страната си да постигне „абсолютно превъзходство“ в технологиите за безпилотни летателни апарати и да превърне изкуствения интелект в основен приоритет при разработването на нови оръжия. Изявлението му беше направено по време на мащабна изложба и демонстрация на военни технологии, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

На демонстрацията са били представени тактически дронове камикадзе, крилати ракети, многофункционални безпилотни апарати и 600-милиметрови реактивни системи за залпов огън.

Събитието е част от усилията на Пхенян да модернизира въоръжените си сили, като използва опита от войната на Русия срещу Украйна и други съвременни военни конфликти.

Ким Чен Ун: Превъзходството при дроновете е задължително

Според севернокорейската държавна агенция Ким Чен Ун е подчертал, че развитието на безпилотните технологии е жизненоважно предвид променящия се характер на съвременните военни действия.

Той е определил постигането на технологично превъзходство в тази област като „незаменим избор“ за страната.

Севернокорейският лидер е настоял и за ускорено внедряване на усъвършенстван изкуствен интелект в безпилотните оръжейни системи.

Публикуваните от КЦТА снимки показват дронове с отличителните знаци на севернокорейските военновъздушни сили.

На други кадри се вижда как безпилотен апарат се врязва във военна машина и експлодира.

Северна Корея използва опита от войната в Украйна

Според южнокорейското разузнаване от октомври 2024 г. Северна Корея е изпратила над 16 000 военнослужещи в Русия в подкрепа на войната срещу Украйна.

Участието им във военните действия е позволило на Пхенян да натрупа практически опит в използването на дронове, електронната война и координираните операции между различните родове войски.

Професорът от южнокорейския университет „Кьоннам“ Лим Ъл-чул смята, че Северна Корея трансформира армията си, като извлича поуки от конфликтите в Украйна и Близкия изток.

Според него демонстрацията на широк набор от оръжия има и политическа цел – да покаже, че Пхенян не възнамерява да отстъпва пред Южна Корея.

Анализаторът смята, че по този начин севернокорейското ръководство се опитва да изключи възможността за диалог или преговори със Сеул.

Нови бойни дронове и оръжия за масово производство

По време на изложбата севернокорейските държавни медии за първи път показаха безпилотен апарат, който според военни анализатори представлява стелт дрон с конструкция тип „летящо крило“ и без традиционна опашна част.

Снимките разкриват и множество малки дронове камикадзе и боеприпаси, способни да кръжат над целта преди атака.

Някои от представените системи наподобяват американските Switchblade 600.

Според експертите това показва стремеж към разработване на сравнително евтини оръжия, които могат да бъдат произвеждани в големи количества – подход, доказал значението си по време на войната в Украйна.

Сред използваните при демонстрацията мишени са били макети, наподобяващи южнокорейски самоходни гаубици K9, танкове от типа M1 Abrams и радарни машини.

Това според анализаторите подсказва, че новите оръжия са предназначени за евентуално използване срещу южнокорейски и американски сили.

Напрежението между Северна и Южна Корея се засилва

Демонстрацията се провежда на фона на ново изостряне на отношенията между двете Кореи.

В четвъртък южнокорейските военни съобщиха, че Северна Корея е изстреляла около десет снаряда и ракети, включително балистични ракети с малък обсег.

Междувременно Пхенян осъди съвместните учения по противовъздушна отбрана на САЩ и Южна Корея, като ги обвини в допълнително изостряне на напрежението на Корейския полуостров.

Севернокорейското министерство на отбраната предупреди, че страната няма да се ограничава в избора на мерки за поддържане на силен възпиращ потенциал.

Съветникът по националната сигурност на Южна Корея Ви Сон-лак заяви в петък, че Сеул ще реагира решително, за да защити военната граница.

Инцидент с мина задълбочи кризата

Напрежението между двете държави се засили значително след експлозия на противопехотна мина в демилитаризираната зона миналия месец, при която няколко южнокорейски военнослужещи бяха тежко ранени.

Южна Корея твърди, че взривът е причинен от севернокорейска мина, но Пхенян отрича обвиненията.

По-рано този месец влиятелната сестра на севернокорейския лидер – Ким Йо Чен – обяви, че до края на октомври страната ще активира високоговорители за пропагандни послания срещу Южна Корея по цялата обща граница.

На фона на засилената военна активност и демонстрациите на нови оръжия Северна Корея продължава да поставя развитието на дронове и изкуствен интелект в центъра на стратегията си за модернизация на армията.