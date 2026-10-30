Новини
Търси
Подкаст
Свят

Ким Чен-ун поиска абсолютно превъзходство при дроновете

Ким Чен-ун поиска абсолютно превъзходство при дроновете

Северна Корея демонстрира нови оръжия

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун призова страната си да постигне „абсолютно превъзходство“ в технологиите за безпилотни летателни апарати и да превърне изкуствения интелект в основен приоритет при разработването на нови оръжия. Изявлението му беше направено по време на мащабна изложба и демонстрация на военни технологии, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

На демонстрацията са били представени тактически дронове камикадзе, крилати ракети, многофункционални безпилотни апарати и 600-милиметрови реактивни системи за залпов огън.

Събитието е част от усилията на Пхенян да модернизира въоръжените си сили, като използва опита от войната на Русия срещу Украйна и други съвременни военни конфликти.

Ким Чен Ун: Превъзходството при дроновете е задължително

Според севернокорейската държавна агенция Ким Чен Ун е подчертал, че развитието на безпилотните технологии е жизненоважно предвид променящия се характер на съвременните военни действия.

Той е определил постигането на технологично превъзходство в тази област като „незаменим избор“ за страната.

Севернокорейският лидер е настоял и за ускорено внедряване на усъвършенстван изкуствен интелект в безпилотните оръжейни системи.

Публикуваните от КЦТА снимки показват дронове с отличителните знаци на севернокорейските военновъздушни сили.

На други кадри се вижда как безпилотен апарат се врязва във военна машина и експлодира.

Северна Корея използва опита от войната в Украйна

Според южнокорейското разузнаване от октомври 2024 г. Северна Корея е изпратила над 16 000 военнослужещи в Русия в подкрепа на войната срещу Украйна.

Участието им във военните действия е позволило на Пхенян да натрупа практически опит в използването на дронове, електронната война и координираните операции между различните родове войски.

Професорът от южнокорейския университет „Кьоннам“ Лим Ъл-чул смята, че Северна Корея трансформира армията си, като извлича поуки от конфликтите в Украйна и Близкия изток.

Според него демонстрацията на широк набор от оръжия има и политическа цел – да покаже, че Пхенян не възнамерява да отстъпва пред Южна Корея.

Анализаторът смята, че по този начин севернокорейското ръководство се опитва да изключи възможността за диалог или преговори със Сеул.

Нови бойни дронове и оръжия за масово производство

По време на изложбата севернокорейските държавни медии за първи път показаха безпилотен апарат, който според военни анализатори представлява стелт дрон с конструкция тип „летящо крило“ и без традиционна опашна част.

Снимките разкриват и множество малки дронове камикадзе и боеприпаси, способни да кръжат над целта преди атака.

Някои от представените системи наподобяват американските Switchblade 600.

Според експертите това показва стремеж към разработване на сравнително евтини оръжия, които могат да бъдат произвеждани в големи количества – подход, доказал значението си по време на войната в Украйна.

Сред използваните при демонстрацията мишени са били макети, наподобяващи южнокорейски самоходни гаубици K9, танкове от типа M1 Abrams и радарни машини.

Това според анализаторите подсказва, че новите оръжия са предназначени за евентуално използване срещу южнокорейски и американски сили.

Напрежението между Северна и Южна Корея се засилва

Демонстрацията се провежда на фона на ново изостряне на отношенията между двете Кореи.

В четвъртък южнокорейските военни съобщиха, че Северна Корея е изстреляла около десет снаряда и ракети, включително балистични ракети с малък обсег.

Междувременно Пхенян осъди съвместните учения по противовъздушна отбрана на САЩ и Южна Корея, като ги обвини в допълнително изостряне на напрежението на Корейския полуостров.

Севернокорейското министерство на отбраната предупреди, че страната няма да се ограничава в избора на мерки за поддържане на силен възпиращ потенциал.

Съветникът по националната сигурност на Южна Корея Ви Сон-лак заяви в петък, че Сеул ще реагира решително, за да защити военната граница.

Инцидент с мина задълбочи кризата

Напрежението между двете държави се засили значително след експлозия на противопехотна мина в демилитаризираната зона миналия месец, при която няколко южнокорейски военнослужещи бяха тежко ранени.

Южна Корея твърди, че взривът е причинен от севернокорейска мина, но Пхенян отрича обвиненията.

По-рано този месец влиятелната сестра на севернокорейския лидер – Ким Йо Чен – обяви, че до края на октомври страната ще активира високоговорители за пропагандни послания срещу Южна Корея по цялата обща граница.

На фона на засилената военна активност и демонстрациите на нови оръжия Северна Корея продължава да поставя развитието на дронове и изкуствен интелект в центъра на стратегията си за модернизация на армията.

Още по темата

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Разузнаването в Сеул: Нова среща между Тръмп и Ким Чен Ун е възможна „по всяко време“

Разузнаването в Сеул: Нова среща между Тръмп и Ким Чен Ун е възможна „по всяко време“

Южнокорейското разузнаване: Ким Чен-ун страда от „изключително затлъстяване“

Южнокорейското разузнаване: Ким Чен-ун страда от „изключително затлъстяване“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Финландия започна разследване срещу Google заради предполагаеми екологични нарушения при строеж на център за данни

Финландия започна разследване срещу Google заради предполагаеми екологични нарушения при строеж на център за данни

Трима загинали и 12 ранени при катастрофа на военен хеликоптер в Босна и Херцеговина

Трима загинали и 12 ранени при катастрофа на военен хеликоптер в Босна и Херцеговина

Британското разузнаване не може да открие хиляди устройства, които може да съдържат строго секретна информация

Британското разузнаване не може да открие хиляди устройства, които може да съдържат строго секретна информация

Водещи

Работа на две смени в тунел "Топли дол": АПИ обяви докъде е стигнал ремонтът

Работа на две смени в тунел "Топли дол": АПИ обяви докъде е стигнал ремонтът

  • Преди 3 минути
120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

  • Преди 6 минути
Надежда Йорданова: Вместо да се извини на българските майки, Йотова пак излъга за помилването на Петричкия Ескобар

Надежда Йорданова: Вместо да се извини на българските майки, Йотова пак излъга за помилването на Петричкия Ескобар

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

  • Преди 15 минути
Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

  • Преди 20 минути
Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

  • Преди 20 минути
Обвинения в лъжи и закани за съд: Остри реакции след дебата Йотова - Гюров

Обвинения в лъжи и закани за съд: Остри реакции след дебата Йотова - Гюров

  • Преди 24 минути
Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

  • Преди 36 минути
Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

Специален гост за откриването на "Армията"

Специален гост за откриването на "Армията"

  • Преди 47 минути
БЧК към шофьорите: Не чакайте новите правила, сложете това в аптечката си

БЧК към шофьорите: Не чакайте новите правила, сложете това в аптечката си

  • Преди 1 час
Български морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив

Български морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

  • Преди 1 час