100 000 подписа за справедливост: Николай Попов с нов призив заради Кристиан Николов

Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна, отправи нов призив за събиране на 100 000 подписа срещу условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков.

В публикация в социалните мрежи Попов изрази остро несъгласие със съдебното решение и призова гражданите да подкрепят петицията, организирана в знак на обществено недоволство.

"Хайде сега масово да споделяме и да съберем 100000 подписа срещу съдията освободил убиеца на Милен Цветков. Заради Сияна и всички, които ги няма!“, написа той.

Повод за реакцията му стана телевизионно участие на адвокат Надежда Ковачева, която според Попов е защитила позиция в подкрепа на освобождаването на Николов.

В публикацията си бащата на Сияна отправи въпроси към адвоката, включително дали в социалните ѝ мрежи все още присъстват публикации срещу освобождаването на осъдения и каква е причината за промяната в позицията ѝ, която той твърди, че е забелязал.

"Кой Ви се обади? Кочината ли?“, попита Попов, като използва остър тон към адвокат Ковачева.

Той подчерта, че петицията не е насочена към промяна на закона, а представлява гражданска реакция срещу конкретното съдебно решение.

"Народът не иска дрогирани убийци по улиците“, заяви Попов, като уточни, че говори от името на хората, които подкрепят позицията му.

Бащата на Сияна отправи критики и към политическите партии, като заяви, че според него те не са предприели достатъчно действия след тежките пътни инциденти, предизвикали обществено недоволство.

Той припомни и предишни граждански инициативи, свързани с искания за промени в законодателството и по-строги мерки срещу опасното шофиране.

Обществената реакция идва на фона на петиция срещу условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, както и на информация за подаден сигнал срещу съдията, постановил определението.

Случаят предизвика нова вълна от недоволство и постави отново въпроса за съдебните решения по дела за тежки пътнотранспортни произшествия.

Кристиан Николов беше осъден за катастрофата, при която на 19 април 2020 г. загина журналистът Милен Цветков. Настоящият обществен спор е свързан с условното му предсрочно освобождаване, а не с отмяна на постановената присъда.

С призива си Николай Попов настоява за по-широка гражданска подкрепа на инициативата, като поставя акцент върху паметта на жертвите на пътни инциденти и общественото очакване за справедливост.