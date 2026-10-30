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Шестима в Лудогорец с изтичащи договори

Шестима в Лудогорец с изтичащи договори
БТА

Само един от тях има сериозни шансове да подпише нов

Шестима футболисти на Лудогорец са с изтичащи договори, твърди "Тема спорт". Става въпрос за вратаря Хендрик Бонман, защитниците Едвин Куртулуш, Антон Недялков, Георги Терзиев, Сон, както и атакуващия халфът Агибу Камара

С най-големи шансове да подпише нов контракт е шведският бранител Куртулуш. 

Терзиев пък се очаква да започне работа в клуба, а другите четирима засега по-скоро гледат към изхода, гласи информацията. 

Бонман призна в интервю за "Спорт1", че иска да изпълни договора си с разградчани. Наскоро "орлите" се подсилиха с нов вратар - бившият национал на Хърватия Иво Гърбич

 

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