Шестима в Лудогорец с изтичащи договори

Шестима футболисти на Лудогорец са с изтичащи договори, твърди "Тема спорт". Става въпрос за вратаря Хендрик Бонман, защитниците Едвин Куртулуш, Антон Недялков, Георги Терзиев, Сон, както и атакуващия халфът Агибу Камара.

С най-големи шансове да подпише нов контракт е шведският бранител Куртулуш.

Терзиев пък се очаква да започне работа в клуба, а другите четирима засега по-скоро гледат към изхода, гласи информацията.

Бонман призна в интервю за "Спорт1", че иска да изпълни договора си с разградчани. Наскоро "орлите" се подсилиха с нов вратар - бившият национал на Хърватия Иво Гърбич.