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Промените в Левски продължават

Промените в Левски продължават
levski.bg

"Сините" ще имат нов лекар

Промените в Левски ще продължат, научи "Таралеж". През тази седмица "сините" обявиха назначението на Филаделфо Апаро за Chief Revenue Officer. Нашата медия вече информира, че ръководството на клуба води преговори за нов спортен директор, който да замени Георги Костадинов. Той ще е чужденец и разговорите с него са в напреднала фаза. 

На "Герена" чакат и нов лекар. Той няма да е българин, като по всяка вероятност ще е от Испания. 

През последната една година Левски има сериозен проблем с контузии в отбора. Шампионите се разделиха с д-р Митко Георгиев, а за консултант беше назначен д-р Бисер Бочев. Това обаче не даде нужния резултат, като през последните месеци куп важни футболисти бяха в лазарета. 

Треньорът Хулио Веласкес не можеше да разчита за дълъг период от време на Акрам Бурас, Мустафа Сангаре, Оливер Камдем. Карл Фабиен пропусна почти целия минал сезон, след като постоянно беше измъчван от травми. Често контузен е и Асен Митков. През тази седмица втора операция претърпя Радослав Кирилов.

Автор: Виктор Вутов

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