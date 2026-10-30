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Борисов с остри критики към правителството за Черно море: Мълчанието не защитава националния интерес

Борисов с остри критики към правителството за Черно море: Мълчанието не защитава националния интерес
фейсбук

Според него липсата на ясна политическа позиция застрашава националния интерес, а България трябва да играе активна роля във формирането на европейската политика за сигурност

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към българското правителство заради реакцията му на ескалиращото напрежение в Черно море и атаките с дронове срещу търговски кораби. Според него липсата на ясна политическа позиция застрашава националния интерес, а България трябва да играе активна роля във формирането на европейската политика за сигурност. Това заяви Борисов в публикация във Фейсбук.

Повод за коментара му е среща с евродепутатите Ангелика Винциг от Австрия, Свен Симон от Германия и Яцек Протас от Полша, които са на посещение в България като част от делегация на Европейския парламент.

Визитата е по покана на българските евродепутати Андрей Новаков и Емил Радев.

„Черно море не е място за геополитическо лавиране“

По време на разговора Борисов е подчертал, че атаките с дронове срещу търговски кораби вече не могат да бъдат разглеждани единствено като регионален проблем.

Според него те представляват пряка заплаха както за националната сигурност на България, така и за сигурността на Европейския съюз.

„Категорично заявих, че Черно море не е място за геополитическо лавиране. България трябва да бъде активен участник във формирането на европейската политика за сигурност, а не пасивен наблюдател“, написа лидерът на ГЕРБ.

Той подчерта, че страната ни трябва да отстоява позициите си като член на ЕС и НАТО и да настоява за общи действия за гарантиране на сигурността в региона.

Борисов: Правителството дължи повече от мълчание и колебание

В публикацията си Борисов отправи директни критики към действията на изпълнителната власт на фона на зачестилите инциденти в Черно море.

„В момент, в който регионът е изправен пред сериозни рискове, българското правителство дължи много повече от мълчание, колебание и действия след поредния инцидент. Липсата на ясна политическа позиция не защитава българския национален интерес“, заяви той.

Според лидера на ГЕРБ реакциите след възникването на пореден инцидент не са достатъчни, а е необходима последователна политика за защита на морската сигурност.

ГЕРБ настоява за общ европейски отговор

Борисов посочи, че позицията на партията му остава непроменена – сигурността на Черно море трябва да бъде гарантирана чрез координирани действия на европейските и евроатлантическите партньори.

„ГЕРБ няма колебания къде принадлежи България – в силна Европа, със силно НАТО и с ясна защита на националния ни интерес“, подчерта той.

Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение в Черноморския регион и засилените опасения за безопасността на международното търговско корабоплаване.

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