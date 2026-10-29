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Потънал е контейнеровозът, ударен от дронове край Калиакра

Потънал е контейнеровозът, ударен от дронове край Калиакра
Снимка: Pixabay

Първоначално сигналът е подаден от морския патрулен самолет на френските ВМС

Поразеният при координиран военен удар с 3 морски дрона контейнеровоз CONTSHIP GET е потънал, съобщиха от Областна администрация - Варна, цитирани от БНТ.

Информацията е потвърдена от Трафик контрол и от "Морската администрация".

Атаката срещу контейнеровоза беше извършена вчера на обяд. За нея потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов на пресконференция след тристранната среща с колегите му от Румъния и Турция.

На борда на плавателния съд е имало 18 души екипаж. Моряците бяха спасени и пристигнаха във Варна снощи за настаняване в хотел. Сред тях има 14 филипинци и четирима украинци.

Първоначално сигналът е подаден от морския патрулен самолет на френските ВМС, който е наблюдавал морските пространства на Черно море.

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