Потънал е контейнеровозът, ударен от дронове край Калиакра

Поразеният при координиран военен удар с 3 морски дрона контейнеровоз CONTSHIP GET е потънал, съобщиха от Областна администрация - Варна, цитирани от БНТ.

Информацията е потвърдена от Трафик контрол и от "Морската администрация".

Атаката срещу контейнеровоза беше извършена вчера на обяд. За нея потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов на пресконференция след тристранната среща с колегите му от Румъния и Турция.

На борда на плавателния съд е имало 18 души екипаж. Моряците бяха спасени и пристигнаха във Варна снощи за настаняване в хотел. Сред тях има 14 филипинци и четирима украинци.

Първоначално сигналът е подаден от морския патрулен самолет на френските ВМС, който е наблюдавал морските пространства на Черно море.