Новини
Търси
Подкаст
Политика

Пламен Абровски: Маслото и прясното мляко в Люксембург са по-евтини от българските

Пламен Абровски: Маслото и прясното мляко в Люксембург са по-евтини от българските
Снимка: БТА

Ще изсветлим веригата на доставки, каза той

"В понеделник бях на Съвет на министрите в Люксембург и влязох в магазин на търговска верига, която е представена и в България. Видях, че там прясното мляко е по-евтино - 0,90 евро за литър, има и за 0,79 евроцента. Направих и снимки. Маслото е 3,64 евро". Това коментира пред Нова телевизия земеделският министър Пламен Абровски. 

Той обясни, че "тези цени ще бъдат и в България, когато веригите спрат да изсмукват печалбите си от българския народ. Ние не можем да наложим непазарни механизми. Ние сме пазарна икономика, не можем да си позволим да работим с непазарни мерки. Заради тази слободия, която е в България, цените в Люксембург са по-ниски", каза министърът и допълни - че основно проблемът е с надценките. "В Люксембург едва ли има такова производство на мляко", каза той.

Той обясни, че целта е да има прозрачност. "Ще изсветлим веригата на доставки. Не искаме нищо повече от тези вериги, освен да държат нормални надценки", закани се Абровски. 

По думите му в България има 267 млекопреработвателни предприятия, не всички те членуват в Асоциацията. "Преди три седмици, преди да започнат проверките и да има затваряне на магазини за хигиенни изисквания, те изготвиха меморандум и го предлагат на търговските вериги. В него се казва, че предлагат да доставят продукцията си с не повече от 10% печалба на търговските вериги. Искането им е тъговските вериги да не слагат повече от 25% печалба върху продуктите, предоставени от производителите", каза земеделският министър. 

Той обясни, че предложението на млекопроизводителите надценката да не е повече от 25% е отказано от търговската верига.

"Това нещо, за съжаление, е отказано от големите търговски вериги. На моя въпрос: "Защо", им е казано, че търговските вериги нямат сметка - независимо на каква цена се сложат продуктите на българските производители, те ще се купуват. Българският потребител е консервативен, той консумира българско кисело мляко, български кашкавал и българско бяло саламурено сирене. Това е основата. Тя се произвежда в България", каза земеделският министър.

"Ще изсветлим веригата на доставки. Не искаме нищо повече от тези вериги, освен да държат нормални надценки.
Той заяви, че търговските вериги имат "прекупчици". "За да можеш да намалиш цените, трябва да си наясно колко произвеждам, на каква цена, кой къде работи по веригата", каза Абровски. 

Той категорично отказа да назове търговските вериги, чийто магазини са затворени заради ниска хигиена.

По думите му в последните години политиката в земеделието се е разглеждала като "даване на едни пари". "Държавата няма представа колко домати са произведени. Затова ги събираме на ниво община, за да видим в една област като Плевен има ли производство на домати, колко са производителите. За да може да кажем на търговците - защо купувате от Гърция, а тук могат да ви доставят местни. Кооперирането е хубаво нещо", допълни Абровски.

В началото на разговора той коментира вчерашното участие на лидера на ПП Асен Василев. Останах с впечатление, че лидерът на ПП Асен Василев и бивш финансов министър защитава търговските вериги, коментира пред Нова телевизия земеделският министър Пламен Абровски, в отговор на твърдението на Василев, че управляващите предлагат празна "Кошница с грижа". 

"Вие сте забравили, но това е човек, който от трибуната на Народното събрание си позволи да съветва какво да правят бедните. Това е отношение към бедните хора в България", каза Абровски, припомняйки фразата: "Вие казвате: "Бедните да го...", казана от Василев към ГЕРБ, които тогава бяха в опозиция. 

Според Абровски в Закона за еврото нямало санкция за увеличение на цените. "Реално цените в България се застопориха от ноември 2025 г. Ние продължихме тази забрана с още една година, за да няма необосновано покачване на цените", заяви той. 

"Когато ми се увеличи цената на тока, нормално е да поскъпнат продуктите, това е обосновано", каза министърът.

"Ел Би Булгарикум" е бутиково производство, целта му е да съхранява уникалната "Лактус бациликус Булгарикус", допълни министърът на земеделието. 

Още по темата

Огнян Боюклиев пред Таралеж: Светът е пред продоволствена криза

Огнян Боюклиев пред Таралеж: Светът е пред продоволствена криза

Огнян Боюклиев пред Таралеж: Защо фермерите да не продават доматите си на паркингите на търговските вериги

Огнян Боюклиев пред Таралеж: Защо фермерите да не продават доматите си на паркингите на търговските вериги

Асен Василев: С избора на Йотова си гарантираме празната кошница

Асен Василев: С избора на Йотова си гарантираме празната кошница

В търговските вериги - мръсотия и храна с неясен произход, готвена за т.нар. топли точки

В търговските вериги - мръсотия и храна с неясен произход, готвена за т.нар. топли точки

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Александър Сиди: Лицемерно е да искаш да си президент, когато си рязал правомощията на държавния глава

Александър Сиди: Лицемерно е да искаш да си президент, когато си рязал правомощията на държавния глава

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров е тази вечер

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров е тази вечер

Борисов, Пеевски и бъдещето на ГЕРБ: Къде търси изход партията?

Борисов, Пеевски и бъдещето на ГЕРБ: Къде търси изход партията?

Най-важното от България на 28.10.2026 г.

Най-важното от България на 28.10.2026 г.

ЦИК не установи нарушение от МС за агитация в полза на Йотова

ЦИК не установи нарушение от МС за агитация в полза на Йотова

Водещи

Никола Бургазлиев поиска да излезе от ареста след експертизите по делото за АТВ

Никола Бургазлиев поиска да излезе от ареста след експертизите по делото за АТВ

  • Току-що
Румънски медии: Премиерът на България ни обвинява, че сме провокирали Русия

Румънски медии: Премиерът на България ни обвинява, че сме провокирали Русия

  • Преди 8 минути
Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност в Русенско

Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност в Русенско

Киселина и батерии е превозвал корабът, потънал край нос Калиакра

Киселина и батерии е превозвал корабът, потънал край нос Калиакра

Путин: Илон Мъск е „истински гений“

Путин: Илон Мъск е „истински гений“

  • Преди 30 минути
"Младост 1" без топла вода от 2 октомври: Жителите готвят колективен иск

"Младост 1" без топла вода от 2 октомври: Жителите готвят колективен иск

Газът под напрежение: Ще стигнат ли запасите за зимата и как да се спре шоковото поскъпване?

Газът под напрежение: Ще стигнат ли запасите за зимата и как да се спре шоковото поскъпване?

Кап. Папукчиев: Русия не разполага с морски дронове като този, ударил кораба край Шабла

Кап. Папукчиев: Русия не разполага с морски дронове като този, ударил кораба край Шабла

Причината за смъртоносната жп катастрофа в Испания е техническа неизправност и човешка грешка

Причината за смъртоносната жп катастрофа в Испания е техническа неизправност и човешка грешка

  • Преди 45 минути
Убийство в Старозагорско, има задържани

Убийство в Старозагорско, има задържани

Разходка в новия дом на ЦСКА (видео+снимки)

Разходка в новия дом на ЦСКА (видео+снимки)

  • Преди 51 минути
Сблъсъци между протестиращи и полицията в Мадрид след влаковата катастрофа

Сблъсъци между протестиращи и полицията в Мадрид след влаковата катастрофа

  • Преди 57 минути
Петиция срещу освобождаването на убиеца на Милен Цветков - Кристиан Николов

Петиция срещу освобождаването на убиеца на Милен Цветков - Кристиан Николов

Украинска и руска делегация пристигнаха в Беларус за участие в хуманитарната операция в Олешки

Украинска и руска делегация пристигнаха в Беларус за участие в хуманитарната операция в Олешки

  • Преди 1 час
Видео е заснело атаката към петия ударен кораб край българските води в Черно море

Видео е заснело атаката към петия ударен кораб край българските води в Черно море