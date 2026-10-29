Пламен Абровски: Маслото и прясното мляко в Люксембург са по-евтини от българските

"В понеделник бях на Съвет на министрите в Люксембург и влязох в магазин на търговска верига, която е представена и в България. Видях, че там прясното мляко е по-евтино - 0,90 евро за литър, има и за 0,79 евроцента. Направих и снимки. Маслото е 3,64 евро". Това коментира пред Нова телевизия земеделският министър Пламен Абровски.

Той обясни, че "тези цени ще бъдат и в България, когато веригите спрат да изсмукват печалбите си от българския народ. Ние не можем да наложим непазарни механизми. Ние сме пазарна икономика, не можем да си позволим да работим с непазарни мерки. Заради тази слободия, която е в България, цените в Люксембург са по-ниски", каза министърът и допълни - че основно проблемът е с надценките. "В Люксембург едва ли има такова производство на мляко", каза той.

Той обясни, че целта е да има прозрачност. "Ще изсветлим веригата на доставки. Не искаме нищо повече от тези вериги, освен да държат нормални надценки", закани се Абровски.

По думите му в България има 267 млекопреработвателни предприятия, не всички те членуват в Асоциацията. "Преди три седмици, преди да започнат проверките и да има затваряне на магазини за хигиенни изисквания, те изготвиха меморандум и го предлагат на търговските вериги. В него се казва, че предлагат да доставят продукцията си с не повече от 10% печалба на търговските вериги. Искането им е тъговските вериги да не слагат повече от 25% печалба върху продуктите, предоставени от производителите", каза земеделският министър.

Той обясни, че предложението на млекопроизводителите надценката да не е повече от 25% е отказано от търговската верига.

"Това нещо, за съжаление, е отказано от големите търговски вериги. На моя въпрос: "Защо", им е казано, че търговските вериги нямат сметка - независимо на каква цена се сложат продуктите на българските производители, те ще се купуват. Българският потребител е консервативен, той консумира българско кисело мляко, български кашкавал и българско бяло саламурено сирене. Това е основата. Тя се произвежда в България", каза земеделският министър.

"Ще изсветлим веригата на доставки. Не искаме нищо повече от тези вериги, освен да държат нормални надценки.

Той заяви, че търговските вериги имат "прекупчици". "За да можеш да намалиш цените, трябва да си наясно колко произвеждам, на каква цена, кой къде работи по веригата", каза Абровски.

Той категорично отказа да назове търговските вериги, чийто магазини са затворени заради ниска хигиена.

По думите му в последните години политиката в земеделието се е разглеждала като "даване на едни пари". "Държавата няма представа колко домати са произведени. Затова ги събираме на ниво община, за да видим в една област като Плевен има ли производство на домати, колко са производителите. За да може да кажем на търговците - защо купувате от Гърция, а тук могат да ви доставят местни. Кооперирането е хубаво нещо", допълни Абровски.

В началото на разговора той коментира вчерашното участие на лидера на ПП Асен Василев. Останах с впечатление, че лидерът на ПП Асен Василев и бивш финансов министър защитава търговските вериги, коментира пред Нова телевизия земеделският министър Пламен Абровски, в отговор на твърдението на Василев, че управляващите предлагат празна "Кошница с грижа".

"Вие сте забравили, но това е човек, който от трибуната на Народното събрание си позволи да съветва какво да правят бедните. Това е отношение към бедните хора в България", каза Абровски, припомняйки фразата: "Вие казвате: "Бедните да го...", казана от Василев към ГЕРБ, които тогава бяха в опозиция.

Според Абровски в Закона за еврото нямало санкция за увеличение на цените. "Реално цените в България се застопориха от ноември 2025 г. Ние продължихме тази забрана с още една година, за да няма необосновано покачване на цените", заяви той.

"Когато ми се увеличи цената на тока, нормално е да поскъпнат продуктите, това е обосновано", каза министърът.

"Ел Би Булгарикум" е бутиково производство, целта му е да съхранява уникалната "Лактус бациликус Булгарикус", допълни министърът на земеделието.