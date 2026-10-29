Еленко Божков: Дълговете на „Топлофикация София“ могат да фалират „Булгаргаз“

„Топлофикация София“ дължи над 1,3 млрд. евро на групата на Българския енергиен холдинг и са необходими действия за решаване на проблемите ѝ".

„Тя е тази, която ще фалира „Булгаргаз“, ако продължава така“, предупреди той.

В разговора Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества коментира спора за бъдещето на дружеството с думите, че двама се карат за „Топлофикация“, а всеки казва на другия да я вземе. Той отбеляза, че през годините ръководството на столичната топлофикация е сменяно, но собствеността ѝ – значително по-рядко.

Двамата експерти обсъдиха и възможността газохранилището в Чирен да помогне на дружеството. Според Божков то може да осигури подкрепа за един, два или три месеца. Георгиев обаче подчерта, че подобна мярка не може да реши проблема трайно.

По темата за цените Георгиев уточни, че обсъжданото искане се отнася единствено за ноември. Според него това не означава, че тенденцията непременно ще продължи.

Божков посочи, че именно тук е ролята на Комисията за енергийно и водно регулиране да прецени искането. „Ти искаш, ама дали ще ти дам“.