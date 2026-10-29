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Еленко Божков: Дълговете на „Топлофикация София“ могат да фалират „Булгаргаз“

Еленко Божков: Дълговете на „Топлофикация София“ могат да фалират „Булгаргаз“
БТА

Кремен Георгиев от своя страна прогнозира, че след Нова година цените на международните борси ще се понижат, и заяви, че е рано за паника

„Топлофикация София“ дължи над 1,3 млрд. евро на групата на Българския енергиен холдинг и са необходими действия за решаване на проблемите ѝ".

Това заяви енергийният експерт Еленко Божков пред БНТ.

„Тя е тази, която ще фалира „Булгаргаз“, ако продължава така“, предупреди той.

В разговора Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества коментира спора за бъдещето на дружеството с думите, че двама се карат за „Топлофикация“, а всеки казва на другия да я вземе. Той отбеляза, че през годините ръководството на столичната топлофикация е сменяно, но собствеността ѝ – значително по-рядко.

Двамата експерти обсъдиха и възможността газохранилището в Чирен да помогне на дружеството. Според Божков то може да осигури подкрепа за един, два или три месеца. Георгиев обаче подчерта, че подобна мярка не може да реши проблема трайно.

По темата за цените Георгиев уточни, че обсъжданото искане се отнася единствено за ноември. Според него това не означава, че тенденцията непременно ще продължи.

Божков посочи, че именно тук е ролята на Комисията за енергийно и водно регулиране да прецени искането.

„Ти искаш, ама дали ще ти дам“.

Георгиев от своя страна прогнозира, че след Нова година цените на международните борси ще се понижат, и заяви, че е рано за паника.

„За паника е рано, но беше време да се говори“, отговори Божков.

Според него КЕВР е закъсняла с обсъждането на проблема.

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