Поискаха смъртна присъда за бившия президент Юн заради опита му за въвеждане на военно положение

Южнокорейски специален прокурор днес поиска смъртно наказание за сваления от власт президент Юн Сук-йол преди произнасянето на присъдата на апелативния съд по обвиненията срещу Юн във връзка с опита му за налагане на военно положение през декември 2024 г., предаде Асошиейтед прес.

Върховният съд в Сеул все още не е определил дата за разглеждането на обжалването на доживотната присъда, която Юн получи през февруари от Централният окръжен съд в Сеул.

Окръжният съд постанови, че Юн нелегално е мобилизирал войници и полицаи, за да превземе парламента, да арестува политическите си противници и да установи безконтролно управление за „значителен период от време“.

Обвинението, оглавявано от специалния прокурор Чо Ун-сук, също обжалва решението на първата инстанция и заяви, че Юн заслужава смъртна присъда, защото действията му са представлявали сериозна заплаха за демокрацията в страната.

Малко е вероятно бившият президент да бъде екзекутиран, коментира АП.

Южна Корея не е изпълнявала смъртна присъда от 1997 г. и на практика поддържа мораториум върху смъртното наказание вследствие на призиви за неговата отмяна, отбелязва БТА.

По време на изслушване във Върховния съд екипът на Чо заяви, че само смъртното наказание би могло да гарантира, че Юн ще понесе пълната отговорност за толкова тежко престъпление, като организирането на метеж, както и че дългогодишното преустановяване на изпълнението на смъртните присъди в страната не бива да възпрепятства съдилищата да налагат това наказание.

Защитата на Юн заяви, че обвинението повтаря аргумент, „лишен от доказателства и юридическа логика“ и настоя, че въведеното от Юн военно положение е имало за цел да повиши осведомеността на обществото относно опити на доминирания от опозицията парламент да парализира работата на държавата. Според адвокатите му бившият президент не е имал злонамерени намерения и не е възнамерявал да установи авторитарно управление.

Обявеното от Юн през нощта на 3 декември 2024 г. военно положение продължи само няколко часа, след като депутати успяха да пробият блокадата, установена пред парламента от тежко въоръжени войници и полицаи пред, и гласуваха за неговата отмяна. Юн бе отстранен от власт на 14 декември 2024 г., след като парламентът гласува за неговия импийчмънт и официално бе отстранен от президентския пост с решение на Конституционния съд от април 2025 година. Срещу него се водят редица дела във връзка с въвеждането на военното положение и други обвинения.