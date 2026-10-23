Южна Корея предлага военни преговори със Северна Корея заради риска от гранични сблъсъци

Южна Корея предложи провеждането на военни преговори със Северна Корея, за да бъде уточнено точното местоположение на сухопътната граница между двете държави и да се предотвратят случайни въоръжени сблъсъци, съобщи Ройтерс.

Инициативата беше представена от заместник-министъра на националната отбрана на Южна Корея Ким Хон-чхол. Повод за предложението е инцидент с противопехотна мина в демилитаризираната зона миналия месец, при който бяха ранени южнокорейски военнослужещи.

Пхенян отхвърли обвиненията на Сеул, че севернокорейски мини са причинили взрива. По информация на севернокорейската държавна агенция КЦТА Ким Йо-чен, сестра на лидера Ким Чен-ун и високопоставен представител на управляващата Корейска трудова партия, заяви, че севернокорейските сили не са поставяли умишлено мини в граничния район.

Междувременно южнокорейската информационна агенция Йонхап съобщи, позовавайки се на оценки на армията, че от 2024 г. насам Северна Корея е разположила около 960 000 противопехотни мини по границата между двете страни.

Според военни експерти в демилитаризираната зона има над 2 милиона мини, включително поставени от южнокорейските въоръжени сили. Около половината от тях са били заложени през последните две години.