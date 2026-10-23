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Южна Корея предлага военни преговори със Северна Корея заради риска от гранични сблъсъци

Южна Корея предлага военни преговори със Северна Корея заради риска от гранични сблъсъци
АР/БТА

Повод за предложението е инцидент с противопехотна мина в демилитаризираната зона миналия месец

Южна Корея предложи провеждането на военни преговори със Северна Корея, за да бъде уточнено точното местоположение на сухопътната граница между двете държави и да се предотвратят случайни въоръжени сблъсъци, съобщи Ройтерс.

Инициативата беше представена от заместник-министъра на националната отбрана на Южна Корея Ким Хон-чхол. Повод за предложението е инцидент с противопехотна мина в демилитаризираната зона миналия месец, при който бяха ранени южнокорейски военнослужещи.

Пхенян отхвърли обвиненията на Сеул, че севернокорейски мини са причинили взрива. По информация на севернокорейската държавна агенция КЦТА Ким Йо-чен, сестра на лидера Ким Чен-ун и високопоставен представител на управляващата Корейска трудова партия, заяви, че севернокорейските сили не са поставяли умишлено мини в граничния район.

Междувременно южнокорейската информационна агенция Йонхап съобщи, позовавайки се на оценки на армията, че от 2024 г. насам Северна Корея е разположила около 960 000 противопехотни мини по границата между двете страни.

Според военни експерти в демилитаризираната зона има над 2 милиона мини, включително поставени от южнокорейските въоръжени сили. Около половината от тях са били заложени през последните две години.

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