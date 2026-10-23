Русия атакува товарен кораб и пристанищна инфраструктура в Украйна

Руската армия е атакувала товарен кораб в пристанището на Одеса, за който Москва твърди, че е превозвал товари за украинските въоръжени сили. Това съобщи руското Министерство на отбраната в публикация в Telegram, цитирана от Ройтерс.

По информация на руското военно ведомство удар е нанесен и по дунавското пристанище Вилково, разположено в Измаилски район на Одеска област.

От Москва заявяват, че съоръжението също е било използвано за нуждите на украинската армия. Като друга цел на атаките ведомството посочва железопътно депо в Полтавска област.

Руското Министерство на отбраната уточни, че във Вилково са поразени два пункта за временно разполагане на морски дронове.

Според информация на ТАСС атакувана е и пристанищна инфраструктура, използвана за съхранение и подготовка на безпилотни катери.