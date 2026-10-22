Литва предупреди за ново разделение на света: Без Украйна няма преговори за мир

Украйна задължително трябва да участва във всички преговори за прекратяване на войната с Русия. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа във Вилнюс, коментирайки възможността за тристранна среща между държавните глави на САЩ, Русия и Китай, предаде ДПА.

Според информацията Москва се стреми към организирането на среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин през ноември в китайския град Шънчжън, в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Американският президент вече заяви, че е отворен към подобен формат, като посочи ядреното разоръжаване сред възможните теми за разговор. Тръмп не изключи да бъде обсъдена и войната в Украйна.

"Самата Украйна задължително трябва да бъде включена в разговорите", подчерта Науседа.

Литовският президент предупреди, че предложеният от Русия формат може да създаде опасения от повторение на исторически сценарии, при които големите сили договарят разпределението на сфери на влияние.

"Форматите, предлагани от Русия, като тристранен формат Китай-САЩ-Русия, съответно ще породят съмнения, че може да бъде повторен сценарият от Втората световна война, който да доведе до разпределяне на сферите на влияние", заяви той.

Науседа изрази съмнение и в безпристрастността на Китай като потенциален посредник, тъй като според него Пекин продължава да оказва подкрепа на Москва във войната.

Литовският държавен глава настоя и Европейският съюз да бъде представен на евентуалните мирни преговори. Според него за това е необходимо предварително да бъдат определени ясни критерии.

Като възможен представител на европейските интереси Науседа посочи председателя на Европейския съвет Антониу Коща.