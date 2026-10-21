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Кремъл: По принцип Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна

Кремъл: По принцип Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна
АП/БТА

Според Ушаков, американският представител е отбелязал „някои нови подходи и нови точки в позициите на европейците и Киев“

Руският президент Владимир Путин заяви пред специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, че Москва е готова по принцип да възобнови преговорите следващия месец с Украйна и САЩ за прекратяване на конфликта, съобщи помощникът в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран по Ройтерс.

Ушаков поясни, че предложената нова серия от дискусии трябва да се концентрира върху „изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта“. По думите му, Уиткоф е запознал Путин с детайли от разговорите си през предходния ден в Осло, където американският пратеник се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, премиера на Норвегия и президента на Финландия.

Според Ушаков, американският представител е отбелязал „някои нови подходи и нови точки в позициите на европейците и Киев“, въпреки че според Москва те не съдържат много полезни елементи в контекста на разрешаването на украинската криза.

В рамките на срещата в Константиновския дворец в Санкт Петербург, продължила близо три часа, Путин и американският пратеник са обсъдили и изпълнението на споразумението от 9 октомври между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп за доставки на руски дизел за американския и световния пазар.

Тема на разговор е била и кризата с Иран. По този въпрос Владимир Путин е подчертал, че потенциалът на дипломацията далеч не е изчерпан и че постигането на договорености с Техеран е както възможно, така и наложително, предвид факта, че Иран е стратегически партньор на Русия. Москва е препотвърдила готовността си да съдейства за намирането на политически и дипломатически решения на иранския въпрос.

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