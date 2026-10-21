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Тръмп съобщи, че Русия е пуснала от ареста американски гражданин

Тръмп съобщи, че Русия е пуснала от ареста американски гражданин
АП/БТА

В замяна на нищо, уточнява американският президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Стивън Хъбърд, 74-годишен американски гражданин, държан в руски арест от 2022 г., тъкмо е бил освободен от затвора.

В своята публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп подчерта, че от Съединените щати не се е изисквало да дават нищо в замяна за неговото пускане на свобода.

Това успешно дипломатическо действие се явява продължение на усилията на Вашингтон за връщане на задържани в чужбина американци и напомня за предишния емблематичен случай с репортера от The Wall Street Journal Еван Гершкович, припомня ТАРАЛЕЖ.

За разлика от Хъбърд, чието освобождаване според Тръмп не е обвързано с насрещни отстъпки, Гершкович бе освободен на 1 август 2024 г. в рамките на най-мащабната размяна на затворници между Изтока и Запада от ерата на Студената война насам.

Журналистът прекара 16 месеца в руски затвор по скалъпени обвинения в шпионаж, преди САЩ и техните европейски съюзници да договорят свободата му в замяна на връщането в Москва на високопоставени руски агенти и затворници, включително осъдения в Германия за убийство Вадим Красиков.

Припомняме също, че днес специалният американски пратеник Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург за преговори по украинската криза с местните власти. 

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