Срещата между Зеленски и Уиткоф е била позитивна, твърди Марко Рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че вчерашната среща в норвежката столица Осло между украинския президент Володимир Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф е била "позитивна", без "нищо неочаквано" или "изненадващо", предаде Ройтерс.

По думите на американския първи дипломат Стив Уиткоф е на път за Санкт Петербург. Въоръжен с идеите от срещата със Зеленски, той може да ги сподели с руската страна, за да се види дали е възможно постигането на някакъв напредък, каза Рубио пред представители на медиите в Мумбай, където пристигна на двудневна визита в Индия.

По информация на Ройтерс Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин и съветника му по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който ръководи и Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

В Осло Володимир Зеленски заяви след срещата, че Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия, припомня Укринформ.