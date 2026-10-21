Новини
Търси
Подкаст
Свят

Срещата между Зеленски и Уиткоф е била позитивна, твърди Марко Рубио

Срещата между Зеленски и Уиткоф е била позитивна, твърди Марко Рубио
АП/БТА

Днес специалният американски пратеник трябва да разговаря с руския президент Владимир Путин

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че вчерашната среща в норвежката столица Осло между украинския президент Володимир Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф е била "позитивна", без "нищо неочаквано" или "изненадващо", предаде Ройтерс.

По думите на американския първи дипломат Стив Уиткоф е на път за Санкт Петербург. Въоръжен с идеите от срещата със Зеленски, той може да ги сподели с руската страна, за да се види дали е възможно постигането на някакъв напредък, каза Рубио пред представители на медиите в Мумбай, където пристигна на двудневна визита в Индия.

По информация на Ройтерс Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин и съветника му по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който ръководи и Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

В Осло Володимир Зеленски заяви след срещата, че Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия, припомня Укринформ.

Още по темата

Зеленски: Имаме ясна визия как да постигнем мир

Зеленски: Имаме ясна визия как да постигнем мир

Зеленски предупреди Тръмп: Ако САЩ застанат на страната на Русия, това ще бъде историческа грешка

Зеленски предупреди Тръмп: Ако САЩ застанат на страната на Русия, това ще бъде историческа грешка

Пратеникът на Тръмп за Сирия нарече израелските въздушни удари по база "ненужна ескалация"

Пратеникът на Тръмп за Сирия нарече израелските въздушни удари по база "ненужна ескалация"

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ЕС ще натисне Канада и Великобритания за повече средства за Украйна

ЕС ще натисне Канада и Великобритания за повече средства за Украйна

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

Водещи

ЕС ще натисне Канада и Великобритания за повече средства за Украйна

ЕС ще натисне Канада и Великобритания за повече средства за Украйна

  • Преди 3 минути
Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

  • Преди 9 минути
АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

  • Преди 24 минути
Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

  • Преди 25 минути
Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

  • Преди 27 минути
Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

  • Преди 40 минути
Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

  • Преди 41 минути
Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините

  • Преди 45 минути
Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

  • Преди 54 минути
Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

  • Преди 1 час
Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

  • Преди 1 час