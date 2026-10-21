Кремъл: Следващият кръг преговори за Украйна може да се проведе в Абу Даби

Следващият кръг от тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се проведе в Абу Даби в средата на ноември. Това заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков в интервю за руския държавен телевизионен канал „Вести“.

„Гледаме към Абу Даби. Споразумяхме се това да се случи някъде към средата на ноември“, посочи Ушаков.

Той изрази мнение, че войната между Русия и Украйна се приближава към своя край. Същевременно съветникът на Кремъл уточни, че на този етап е трудно да се определи колко близо е действителното приключване на конфликта.

Руският президент Владимир Путин заяви пред специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, че Москва е готова по принцип да възобнови преговорите следващия месец с Украйна и САЩ за прекратяване на конфликта, съобщи Юрий Ушаков, цитиран по Ройтерс.

Ушаков поясни, че предложената нова серия от дискусии трябва да се концентрира върху „изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта“. По думите му, Уиткоф е запознал Путин с детайли от разговорите си през предходния ден в Осло, където американският пратеник се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, премиера на Норвегия и президента на Финландия.

Според Ушаков, американският представител е отбелязал „някои нови подходи и нови точки в позициите на европейците и Киев“, въпреки че според Москва те не съдържат много полезни елементи в контекста на разрешаването на украинската криза.

В рамките на срещата в Константиновския дворец в Санкт Петербург, продължила близо три часа, Путин и американският пратеник са обсъдили и изпълнението на споразумението от 9 октомври между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп за доставки на руски дизел за американския и световния пазар.