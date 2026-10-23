Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

Украинският президент Володимир Зеленски призова американския си колега Доналд Тръмп да не прави допълнителни отстъпки на Москва и предупреди, че премахването на санкциите срещу Русия ще засили позициите на Владимир Путин. Това заяви Зеленски в интервю за CNN, цитирано от ДПА.

"Моето отношение към Путин е напълно ясно. Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен", каза украинският президент. Той подчерта, че противопоставянето му на подобен ход не е свързано с личните отношения между него и Тръмп.

"Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против всякакво премахване на санкциите", добави Зеленски.

Отношенията между Вашингтон и Киев се влошиха през последните седмици на фона на решенията на Тръмп за Русия. Зеленски по-рано заяви, че американският президент е "на грешната страна на историята", след като обяви сделка за доставки на дизелово гориво с руския президент Владимир Путин и отмени санкции срещу Москва.

Напрежението се засили и след съобщенията, че основателят на SpaceX Илон Мъск е разпоредил ограничаване на скоростта на сателитната интернет система Starlink, която има ключово значение за комуникациите на украинската армия.

Зеленски подчерта, че разногласията между Украйна и САЩ не трябва да се разглеждат като личен конфликт между лидерите. Той предупреди, че руският президент няма намерение да прекрати войната.

Украинският държавен глава определи като продуктивна срещата си в Осло с американския преговарящ Стив Уиткоф, но заяви, че остава скептичен относно готовността на Путин да постигне мир. Междувременно Киев отново беше подложен на руски атаки.

"Ако дадете нещо на Путин, той ще поиска всичко. Ще поиска всичко", заяви Зеленски. Според него партньорите на Украйна не трябва да допускат действия, които биха укрепили позициите на руския президент.

По думите на украинския лидер Путин е играч, но залогът в неговата игра са човешки животи.

Зеленски потвърди готовността на Киев да приеме замразяване на настоящите фронтови линии като стъпка към прекратяване на огъня, спиране на кръвопролитието и започване на преговори. Той обаче изключи възможността Украйна да отстъпи територии, които в момента са под неин контрол.

В интервюто украинският президент отправи и две конкретни искания към съюзниците на страната си: да запазят санкциите срещу Русия и да предоставят на Киев по-модерни оръжия.