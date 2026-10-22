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Зеленски с ирония към Уиткоф след ракетните удари по Киев: Това ли са руските хуманисти?

Зеленски с ирония към Уиткоф след ракетните удари по Киев: Това ли са руските хуманисти?
АП/БТА

Украинският президент реагира на определението "хуманист" за Владимир Путин, след като руски ракети отнеха живота на двама души и раниха още 34 в украинската столица

Украинският президент Володимир Зеленски отправи иронична критика към американския специален пратеник Стив Уиткоф след поредните руски ракетни удари срещу Киев.

Повод за реакцията му стана изказване на Уиткоф, който по време на срещата си с руския президент Владимир Путин го е определил като "хуманист".

"Три вълни балистични ракети са били изстреляни по Киев от руските хуманисти снощи", коментира Зеленски.

Според предоставената информация при атаките 21 ракети са поразили различни райони на украинската столица. Загинали са двама души, а други 34 са ранени.

Украинският държавен глава посочи, че ударите показват липсата на съществена промяна в действията на Москва въпреки продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Зеленски подчерта необходимостта от продължаване на международните усилия за намиране на решение, което да доведе до край на конфликта.

Изказването на Стив Уиткоф предизвика реакции и в Съединените щати. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс защити специалния пратеник след думите му за руския президент.

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