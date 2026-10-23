"Мяра": Йотова и Вълчев получават 43,4% подкрепа, Гюров и Кандев - 28,9%

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев събира 43,4% подкрепа преди президентските избори. На второ място се нареждат Андрей Гюров - Георги Кандев с 28,9%, а трети са Костадин Костадинов - Петър Волгин с 10,2%.

Това показват данните от проучване на социологическата агенция "Мяра", проведено по поръчка на Българското национално радио (БНР).

Разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки е 14,5 процентни пункта, докато дистанцията между втората и третата достига 18,7 пункта.

Сред останалите кандидати се открояват Ивелин Михайлов и Радостин Василев, а Иван Христанов заема сходни позиции с тях. 2,5% от анкетираните заявяват, че биха гласували с "Не подкрепям никого".

Заявената готовност за участие във вота също отбелязва лек ръст. Според последното проучване на "Мяра" 39,4% от анкетираните посочват, че възнамеряват да гласуват.

Като възможно обяснение за повишението се посочва поляризацията между първите две кандидатпрезидентски двойки, която може да засилва обществения интерес към надпреварата.

"Това, което се потвърждава като тенденция и в данните при нас, е, че към началото на кампанията бяха отчетени по-ниски нива на заявена готовност за гласуване, а сега активността бележи лек ръст - 39,4%. Може би очертавалата се поляризация горе между първите две кандидат-президентски двойки също мобилизира в някаква степен дебата", отбеляза Първан Симеонов в предаването "Денят започва".

Проучването на "Мяра" е представително за пълнолетното население на България. То е проведено между 8 и 19 октомври 2026 г. чрез интервюта лице в лице с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани.